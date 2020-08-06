【非常任務】帶父母外遊被嫌悶變全程吵架　女兒崩潰：以後不跟他們出去了

▲ 女兒抱怨帶父母出遊，全程變了吵架。

對子女而言，帶父母去旅行本身固然是孝順的表現，但同時亦是嚴峻的挑戰。台灣一名女兒日前在facebook群組「爆怨公社」訴苦，本打算與父母開開心心「台東4日遊」，沒想到父母在行程間不斷嫌棄景點無聊，讓作為「搞手」的女兒怒火中燒，反問：「那你們幹嘛出來？」

不滿父母「愛跟又愛嫌」

據女兒表示，這4天的行程遊覽了不少台東知名的景點，包括金針山、伯朗大道、鹿野神社、琵琶湖、櫻木平交道、富山護魚區、白色陋屋及看熱氣球等。

然而父母卻對景點沒有一個滿意，總是嫌棄「無聊，一堆人排隊就拍一棵樹」、「風景又不美」、「幹嘛跑那麼深山看花，是有甚麼好看！沒看過金針花喔」、「破房子有甚麼好看的」、「去海邊還要花錢喔」、「要那麼早起，是都不用睡覺喔」，對於每個景點都只有滿滿的負評。

被「一盤冷水照頭淋」的女兒無奈指，與父母在旅程的4天內「沒有一天不吵架」，更明言經過這次經歷，不會再帶父母出遊，「愛跟又愛嫌，啊去台東不就是要看風景嗎？總之這次台東4日遊沒一個景點沒被嫌到的，那你們幹嘛出來？」

網民大讚行程景點安排

帖文發布後，不少網民大表感同身受，「真的！長輩超愛嫌東嫌西」、「習性不同，文化不同，興趣不同...不要一起出遊，否則敗興而歸」、「老人適合走『參廟』行程，保證『不會嫌』神明」、「老人行程：有吃有喝不能太累，要能逛街還不能太多人，也不能沒人」。

此外，也有不少網民大讚女兒的行程，「這些行程不錯，可以看到台東的美，也能拍美美的照片」、「妳的行程我喜歡」、「愛死了這些地方，但網美景點家人看不懂」、「這些點，全部做筆記，呵呵」、「台東人的我都沒有你會玩」。

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責任編輯:王俊賢