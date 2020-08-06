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【立法會選舉】姚思榮指倘需延任會欣然接受　促立會開緊急會推措施助業界

社會 08:02 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

立法會選舉押後一年舉行，現任議員或延任一年。（經濟日報資料圖片）

立法會選舉押後一年舉行，全國人大常委會將決定立法會一年「真空期」如何處理。旅遊界立法會議員姚思榮接受TOPick專訪時認為，旅遊業及相關行業在第三波新冠肺炎疫情下都急需援手，政府要研究立法會短期內是否需要開一些緊急會議，推行支援措施。

【姚思榮專訪】退下議會火綫冀由新一代接棒　見證港旅業高山低谷盼政府多聽業界聲音

倘需延任  欣然接受

政界預料現任議員將會延任1年，以維持議會基本運作。姚思榮表示，具體安排仍有待公布，若需延任，個人欣然接受，亦可隨時回歸議會。

但他說，立法會是處理民生議題、撥款申請及緊急法例的地方，政府除了推遲選舉時間外，更要小心考慮未來一年議案推動及審議的進度，尤其現時第三波疫情對各行各業的影響，比之前的影響更沉重。

（程志遠攝）

【姚思榮專訪】回顧議員8年任期難忘「6人組」　歎議會協調空間減

港澳辦副主任張曉明上周一曾抵港，就有關議會真空期的問題聽取意見，但未有表明立場，人大常委會本周六於北京再開會，料會作出討論。

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記者：陳曉瑩

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