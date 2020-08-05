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英跨黨派國會議員促制裁林鄭　港府斥報告偏頗

政治 20:31 2020/08/05

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英國跨黨派國會香港小組，日前就反修例風波發表報告，認為警隊違反國際人道法及原則、《中英聯合聲明》等，建議英國制裁特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強等。港府對報告表示強烈不滿及反對，強調有關小組不代表英國國會。

港府對報告內的偏頗評論，表示強烈不滿及反對，而小組不代表英國國會，且內容來自匿名人士，對香港提出的制裁理由是沒有實質證據，強調香港警方是專業執法機關，有法定職責採取合法措施，而且十分重視公眾活動在場人士的安全及福祉，不會阻礙真正的救援工作。

港府又認為，國際社會應客觀持平待，香港過去一年的社會事件，強調香港受到不斷升級的暴力所困，如公共交通設施遭廣泛破壞、商店被惡意攻擊、無辜市民被暴徒殺害、被嚴重燒傷等，強調警方有嚴格的武力使用指引，與國際人權的規範和標準一致。

另外，報告又提及制定港區國安法，港府發言人指出，每個國家都有權利和義務維護其國家安全，香港在過去23年未能履行其憲制責任，透過本地立法維護國家安全，是合情、合理、合憲、合法，批評部分英國政客，藉制定港區國安法大造文章，漠視英國本身也有維護國家安全和主權的法例，又對香港暴徒的嚴重違法行為視而不談，借去年警方的行動為藉口，高調表示會採取某針對香港的措施或法案，港府對此表達強烈不滿，並敦促其他國家停止一切政治操作和干預。

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責任編輯：陳宛彤

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