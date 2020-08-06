【姚思榮專訪】退下議會火線冀由新一代接棒　見證港旅業高山低谷盼政府多聽業界聲音

▲ 姚思榮形容，8年議會工作是人生重要經歷與回憶，對能夠為業界及社會工作，感到榮幸。（程志遠攝）

立法會換屆選舉押後至明年9月，現任議員或會延任一年，但不少議員早已表明放棄角逐連任。現年65歲，已出任兩屆旅遊界立法會議員的姚思榮亦覺得是時候退下火線，冀由年輕有衝勁的新一代接棒。

他說，8年議會生涯是人生重要的經歷與回憶，亦見證着本港旅遊業的高山低谷，機遇中亦有危機，但遺憾政府在新冠肺炎疫情下，對旅遊業的支援不足，盼政府多聽業界聲音。

2012年以旅遊界議員身份進入立法會，經過8年議會工作，姚思榮接受TOPick專訪時表示，不論是行內競爭、社會事件及新冠肺炎疫情帶來衝擊，均令本港旅遊業面對的挑戰很大，未來需要更多創新思維，協助業界及向政府提供意見，故認為現時屬自己退下火線的合適時機，由較年輕、有衝勁，而且學歷高的新人接棒。

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▲ 姚思榮指，政府要抓緊本港旅遊業未來發展的機遇，亦要小心處理當中的危機。（經濟日報資料圖片）

指旅業2018年最蓬勃 惟機中現危

8年人事幾番新，亦見證着本港旅遊業的高山低谷，姚思榮指，2018年屬旅遊業最蓬勃的一年，當時有廣深港高鐵香港段與港珠澳大橋啟用所帶來的效應，同年訪港旅客量更破6,500萬人次，惟「機」中現「危」，

一是海洋公園入場人次無因此而得益，反而出現虧損；二是出入境旅遊的情況都沒有很大的變動，旅行社經營依然困難；三是不少內地團在未有登記下經港珠澳大橋湧港，導致東涌居民不滿、交通受影響的等。

▲ 姚思榮見證着本港旅遊業的高山低谷。（程志遠攝）

宜發揮自然資源 拓綠色深度遊

他認為本港舊有景點的經營模式要改變，進一步發揮自然資源來發展綠色深度旅遊；旅行社經營亦不能再單靠「熟客」，產品採購要多樣性、宣傳推廣網絡化；而隨本港未來海、陸、空都有更多新基建或項目落成，例如水上的士、機場三跑等，客源需求亦會變化，政府及業界都要探討如何抓緊當中的旅遊機遇及預防危機。

姚思榮形容，議會生涯是人生一個好好的個人經歷及回憶，

當年參選相對被動，出任議員後更有使命感，亦享受過程中不斷學習、熟悉，繼而投入的過程，為業界及社會工作，令政府了解旅遊界的現況。

▲ 姚思榮於2012年以旅遊界議員身份進入立法會。圖為他於2016年連任宣誓就職的一刻。（圖片由受訪者提供）

遺憾疫情衝擊 政府乏支援關心

他慨歎，自去年6月社會運動爆發以來，打擊本港入境遊，今年新冠肺炎疫情對業界的衝擊更是前所未有，但政府的支援與關心不足，與業界的期望有很大的差距，他明言是個遺憾，希望政府可多聆聽業界的聲音，包括研究是否需要準備第三輪防疫抗疫基金，援助業界。

姚思榮說，退任議員後，會繼續出任香港中國旅行社董事長一職，至於會否擔任其他公務或公職，個人則抱順其之然的態度。

他亦寄語接棒者要「向前看」，上任後多與政府及旅監局保持溝通，爭取業界福祉及支援，

如實反映業界狀況，應該批評政府時要作出批評，忌太顧忌，以免令公眾有誤解，致旅遊政策胎死腹中。

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▲ 姚思榮出席旅遊業活動。（圖片由受訪者提供）

旅監局最快明年開始正式投入運作，姚思榮稱，公眾向來覺得旅遊業議會是「自己人管自己人」，業界卻又未必認為議會可完全代表他們，可謂「兩面不討好」，而旅監局屬非業界組織，日後需自負盈虧，相信可改變有關看法。

他說，旅監局擔當着監管業界的角色，既要防止矯枉過正，更要定期了解行業狀況，收集業界意見，向政府反映，避免本港旅遊政策出現偏聽或失誤；而旅議會由監管機構變為業界總商會般，應加強協助業界培訓與科技運用，並改善福利或權益。

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記者：陳曉瑩