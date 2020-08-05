▲ 何君堯倡當局全數委任「戰狼縱隊」成員，加入過渡期立法會。（資料圖片）

4名民主派議員的參選資格被DQ，外界關注全國人大常委會處理未來一年的立法會「真空期」時，到底容許他們延任一年，抑或無得留低。可是，建制派議員何君堯建議當局，不如邀請其新界西參選名單中的3名建制派KOL加入過渡期，讓他們參與和熟習。

何君堯反對4名民主派議員未來一年於議會留低，而他所講的KOL，包括楊官華（華記）、許民楓（黑超哥），以及柯朝暉（大衛sir），在反修例期間成為網紅，經常二次創作歌曲諷刺民主派，例如攬炒，而且與何君堯走深藍線路。目前，「華記正能量」YouTube有超過20萬人訂閱，「黑超哥」訂閱者超過12萬人，而「大衛Sir」則有11萬人訂閱。

何君堯早前更與這3名KOL組成「戰狼縱隊」名單參選立法會，並且拍攝《戰狼進行曲》的影片，表達對《港區國安法》支持，該影片的點擊率在YouTube上已逾三千。

其實，KOL轉型參選議會並非新鮮事。本來是自由黨成員的李梓敬，去年區議會落選後，被建制派培養下成為走深藍路線的政界KOL，坐擁逾10萬粉絲的YouTuber。最終，李梓敬更成功過檔新民黨，代表該黨參選新界東地區直選。

立法會共有70個議席，但現時有4席懸空，何君堯認為，過渡期立法會「最好滿足到70個人」。如果何君堯的如意算盤打得響，除了「戰狼縱隊」3人，未知李梓敬又會否屬於何君堯的那杯茶？