【新冠肺炎】民主派抗議內地檢測先遣隊　港府譴責騷擾行為

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中央派遣內地核酸檢測先遣隊成員來港，但連日內遭到民主派到入住酒店、考察地點入示威。政府譴責，有非建制派區議員及個別人騷擾先譴派員，強調感謝中央支持特區的抗疫工作，迅速派遣先遣人員來港。

港府發言人表示，香港疫情嚴峻，社會理應上下一心，齊心抗疫，批評有部分人士罔顧公眾利益及衞生安全，作分化行為、試圖抺黑，破壞中央協助香港對抗疫情工作。

發言人補充，先遣隊員連日的考察，是為與特區政府共同制定加強檢測的能力，以便為擴大社區檢測計劃做好準備，強調相關人員來港的所有安排，均符合法律要求，亦不存在任何所謂的「政治考慮」，又呼籲大眾認清一小撮散播「反內地」言論人士的政治圖謀，是借中央支援特區抗疫再次挑起矛盾，罔顧香港疫情嚴峻和市民的健康。

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責任編輯：陳宛彤