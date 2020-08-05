【新冠肺炎】周五起經深圳灣和港珠澳大橋入境廣東 須持24小時內陰性結果及隔離14日
社會 22:16 2020/08/05
廣東省政府今日（5日）公布，自周五（7日）起調整由香港入境廣東人士有關核酸檢測的規定。特區政府呼籲市民在前往廣東時，須確保符合相關規定，以免在進入廣東時出現困難。
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新規定指出，自周五（7日）早上10時起，除經批准的公務商務豁免人員和跨境司機按現行規定執行外，其他人員經深圳灣和港珠澳大橋口岸入境廣東時，必須持有香港特區政府認可的醫療機構發出的24小時內有效核酸檢測陰性結果證明（由報告發出時間起計），而入境後仍須接受14天強制檢疫。
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港府提醒，市民在出發前往廣東時，須確保持有按廣東省政府規定要求的有效核酸檢測陰性結果證明的正本或列印本，並預留充足時間過關，否則將不能進入廣東；而在折返香港時，更會因重新進入香港而須接受強制檢疫14天。
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責任編輯：徐紹軒