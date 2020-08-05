【新冠肺炎】周五起經深圳灣和港珠澳大橋入境廣東 須持24小時內陰性結果及隔離14日

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▲ 除經批准的公務商務豁免人員和跨境司機外，周五起市民經深圳灣或港珠澳大橋入境廣東，均須提交24小時內有效的陰性測試結果。（資料圖片）