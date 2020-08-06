【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　

▲ 消息指，教育局研減少一次呈分試。

全港學校新學年「開學不返校」，約3成小學的小五呈分試安排再被打亂。據悉，教育局與學界達成初步共識，未完成小五呈分試的學校，可再度押後呈分，更毋須在小六新學年上學期內考2次呈分試，改為在明年1月中前最少遞交1次呈分試成績，作為升中「自行分配學位」依據；局方將進一步收集意見，於本月中公布最終方案。

另有學校提出安排內地生在內地考呈分試，教育局回應查詢時未有正面回應接納與否，僅指屬「特殊情況」，校方應諮詢家長，並徵得法團校董會或校董會同意。

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教育局早前因應疫情，將小五呈分試呈分限期延至10月20日，局方昨（5日）回覆表示，估計約有7成學校已完成小五下學期呈分試，換言之餘下3成學校未完成小五呈分試。

北區小學校長會主席梁志文向TOPick表示，教育局上月底與錄取較多跨境學童的多區小學校長代表開會，就部分學校已押後舉行的小五呈分試安排達成初步共識，容讓學校有較大彈性、按校本情況決定，毋須在小六新學年上學期內考2次呈分試，換言之，受影響學生只可以1次呈分試爭取自行分配學額；而在統一派位前，小六下學期仍有1次呈分試。疫情令部分應屆小六學生考呈分試次數將由「3變2」。

梁志文認為此方案較為折衷，減少一次呈分試雖然令學生在自行分配學位階段「一試定生死」，但無影響學校派位組別（Banding），又指呈分試「一延再延」已存在很大壓力，且網上學習效能存疑，希望有足夠面授時間之下才考試，擔憂在缺乏良好學習條件下「強行考2次」會對學生及家長造成更大壓力。

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另外，據悉個別與會校長亦提出安排跨境生在內地考呈分試；屯門圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文亦說，為免學生只有1次呈分試、感覺較「蝕底」，會考慮向內地姊妹學校借場，安排內地跨境生與本地生同時間考試，並派員或親自到內地監考；但有其他小學校長認為難以確保公平性、試卷保密及監管等，亦難處理考試期間的突發情況，有較多跨境生的學校亦較難覓得合適考試場地。

教育局昨回應指，呈分試乃校內評核，學校一般會按校本情況安排，而在內地考試安排屬「特殊情況」，學校應諮詢家長，並在徵得法團校董會或校董會同意後，適時通知家長。

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記者：馮琪雅