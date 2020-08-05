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政府招聘廣播處長　月薪25.1萬元

政治 22:55 2020/08/05

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

自去年逃犯條例以來，香港電台多次捲入是非當中。商務及經濟發展局現正就廣播處長一職作招聘，以月薪25.1萬元作招徠。

申請人須為香港永久性居民，最少有15年任職高層職位經驗，曾在大型公營或私人機構任職更佳，持有本港大學頒授的學士或深造學位或具備同等學歷，或曾任職廣播業或傳媒最少15年。

廣播處長一職負責掌管港台，要領導港台履行公共目的及使命，並確保遵守港台約章，需要協助商務及經濟發展局，適時檢討港台服務政策等事宜，建立港台問責企業文化，獲取錄者會按公務員合約條款受聘，為期3年。

現任廣播處長梁家榮早前表明不再續約，明年8月約滿，其職位招聘廣告已在報章及網站上刊登，本月28日截止申請。另外，前署理副廣播處長（節目）陳敏娟，早前以健康理由請辭，將於下月1日離職。

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責任編輯：陳宛彤

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