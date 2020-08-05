【新冠肺炎】3間私營檢測服務商已為高風險群組進行逾9萬次檢測 每個檢測成本約由300元起

▲ 政府為高風險人士包括的士司機提供檢測，至今已進行逾9萬個測試，每個成本約300元起。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，政府在7月中起為較高風險群組提供自願一次性檢測服務，計劃涵蓋安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工、特殊學校宿舍部員工、的士及小巴司機、食肆員工、街市租戶及員工，以及物業管理界別前線員工，估計共涉及約50萬人。



政府發言人今日（5日）回應傳媒查詢時表示，截至8月4日，3間為政府提供檢測服務的私營化驗服務提供者，即華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司的子公司中龍檢驗認證（香港）有限公司及Prenetics，已為進行了超過9萬次檢測，當中有31個樣本呈初步陽性。

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發言人指，有關較高風險群組人數龐大，有必要運用私營化驗服務。推出計劃時，政府曾聯絡本港各大私營化驗服務提供者，獲悉市場上僅有華昇診斷中心、中龍檢驗認證（香港）有限公司及Prenetics能於相對短時間內提供上述數以萬計規模的病毒檢測服務。



發言人續稱，由於有迫切需要，政府決定透過防疫抗疫基金以直接採購服務的方式，向三個服務提供者採購檢測服務，有服務提供者為配合盡早推出檢測計劃，決定先行以夥拍其他私營化驗所方式，提前提供政府要求的檢測服務量。

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相關檢測服務包括由採集樣本至化驗的「一條龍」服務，由於不同界別的檢測安排有所不同，因此各界別的檢測成本會有所不同。現時，視乎是否需要上門採集樣本及所涉及的物流工作，每個檢測收費約由300多元起。

發言人稱，政府會審視相關檢測成本以確保採購費用合理，稍後亦會按照防疫抗疫基金規定公布有關撥款使用資料；由於政府將來需要採購更多私營檢測服務，目前仍在與個別服務提供者商討，現階段不宜公開個別服務提供者的費用細節，以免影響進一步的商討及採購安排。

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責任編輯：徐紹軒