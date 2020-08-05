【新冠肺炎】截至周二共有215名檢測相關內地人員獲豁免檢疫 7名先遣隊員抵港時持有效陰性結果

▲ 政府發言人指，7名內地核酸檢測支援隊先遣人員，在抵港時均持有72小時內的核酸檢測的陰性結果。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，國家衞健委已組建內地核酸檢測支援隊，當中7名先遣隊隊員周日（2日）到港協助展開實驗室工作。政府發言人指，7名內地核酸檢測支援隊先遣人員，在抵港時均持有72小時內的核酸檢測的陰性結果。

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政府又指，由於本地缺乏足夠有適當訓練及經驗進行病毒檢測的化驗人員，個別私營化驗服務提供者申請自內地引入合適技術人員，相關私營化驗所必須符合本地相關法例，包括對醫務化驗所及相關專業人員的法定要求。任何輸入人員如需以醫務化驗相關專業身分提供服務，均必須按照適用本地法例註冊或獲得豁免，但醫務化驗所內其他支援運作的技術人員，如並非受法例規管的醫務化驗專業人員，則不在此限。

根據法例，為香港供應病毒檢測服務的公司或組織相關技術人員，屬於獲豁免檢疫人士類別之一。截至8月4日，共有215名人士在這個類別下獲得豁免檢疫，他們在港期間須接受醫學監察，佩戴口罩及每日量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

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政府早前向3間私營化驗所購買服務，以為高風險群組進行病毒測試。然而近日有報導指，其中一間的中國檢驗有限公司及旗下檢測中心中龍檢驗認證（香港）有限公司，在本港無經營醫務化驗業務，其實驗室亦未獲醫務化驗所認可。

政府稱，除符合本港法例，參與是次檢測計劃的私營化驗所，均須參加並通過衞生署相關的品質保證計劃，以確保病毒檢測的技術水平符合標準，才能開展檢測。

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而個人資料方面，政府強調收集及使用資料須符合《個人資料（私隱）條例》的規定，而處理相關資料的政府部門或檢測機構會視乎需要，向衞生署或其他相關部門提供資料作防疫用途，工作流程並不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。

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責任編輯：徐紹軒