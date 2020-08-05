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【新冠肺炎】有線新聞外勤攝影師確診　患者沒停留新聞部故毋須關閉

社會 23:36 2020/08/05

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消息指，有線新聞部一名外勤攝影師今（5日）晚收到衞生防護中心通知指確診新冠肺炎。由於患者沒在新聞部停留，故建議新聞部毋須全部關閉消毒，但會安排患者曾停留的攝影房消毒。有線新聞深夜報道，證實該台一名攝影師確診，目前正等候入院，「他星期日感到不適，翌日求醫、留樣本檢測，到今晚證實確診。」

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據悉，患者於本周日（2日）工作期間不適，翌日放假看醫生，留樣本化驗，至今晚獲通知確診。目前該攝影師正等候入院。本周日和他一起工作的一名記者， 因曾一起除口罩食飯，被列為緊密接者，等候入營。

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該名外勤攝影師並無在新聞部停留，只曾在攝影房取器材，故有線電視新聞部會採取措施包括追查病發前7日和患者同組同事，並請他們在休息及接受檢測，為患者病發前7日曾坐的新聞車消毒，並請其間接載過患者的外判司機接受檢測；另外亦會通知曾和患者接觸受訪者。

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責任編輯：鄧凱文

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