【新冠肺炎】有患者居元朗臨時鮮魚批發市場宿舍　張秀賢稱食環署已消毒相關地方　

▲ 元朗元龍區區議員張秀賢指，該名患者是由私家醫生做檢測時發現，前日食環署已到相處地方消毒。（張秀賢fb）

新冠肺炎疫情持續，本港昨日再增85宗確診個案，是連續三日「脫百」。根據衞生防護中心，其中1名22歲男子（第3732宗）居於元朗元政路臨時鮮魚批發市場，發病日期為本周日（2日）。

【新冠肺炎】3間私營檢測服務商已為高風險群組進行逾9萬次檢測 每個檢測成本約由300元起

元朗元龍區區議員張秀賢指，該名患者是由私家醫生做檢測時發現，前日食環署已到魚市場場內、外圍街道及宿舍內進行消毒，同時間會安排工作人員進行檢測。

【新冠肺炎】有線新聞外勤攝影師確診 患者沒停留新聞部故毋須關閉

此外，昨亦有兩名患者顯示居於元朗米埔合和魚塘區內，涉第3671宗42歲女子，及3672宗17歲男子。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2



記者：鄧凱文