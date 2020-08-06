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【新冠肺炎】有患者居元朗臨時鮮魚批發市場宿舍　張秀賢稱食環署已消毒相關地方　

社會 00:33 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

元朗元龍區區議員張秀賢指，該名患者是由私家醫生做檢測時發現，前日食環署已到相處地方消毒。（張秀賢fb）

新冠肺炎疫情持續，本港昨日再增85宗確診個案，是連續三日「脫百」。根據衞生防護中心，其中1名22歲男子（第3732宗）居於元朗元政路臨時鮮魚批發市場，發病日期為本周日（2日）。

【新冠肺炎】3間私營檢測服務商已為高風險群組進行逾9萬次檢測 每個檢測成本約由300元起

元朗元龍區區議員張秀賢指，該名患者是由私家醫生做檢測時發現，前日食環署已到魚市場場內、外圍街道及宿舍內進行消毒，同時間會安排工作人員進行檢測。

【新冠肺炎】有線新聞外勤攝影師確診　患者沒停留新聞部故毋須關閉

此外，昨亦有兩名患者顯示居於元朗米埔合和魚塘區內，涉第3671宗42歲女子，及3672宗17歲男子。

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記者：鄧凱文

疫情 元朗 新冠肺炎疫情

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