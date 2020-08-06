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【開心速遞】《愛回家》細龍生夫婦面臨分手　鄭世豪騷內心戲再展歌藝推出新歌 【有片】

娛樂 11:21 2020/08/06

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鄭世豪騷內心戲並再展歌藝推出新歌。

《愛·回家之開心速遞》昨晚（8月5日）講「細龍生」鄭世豪和「細龍太」陳偉琪，因家族情仇，令這對《愛·回家之開心速遞》人氣夫妻再度分開，同日鄭世豪亦推出新歌《只准你話我是傻 》 ，更由「細龍太」陳偉琪親自演繹MV女主角。

其實昨晚《開心速遞》講述細龍生Max誤會細龍太Jenny串謀家族欺騙自己，因此對Jenny說了很過份的說話，令Jenny出走。

後來，他在Jenny的父親雷公（白彪飾）口中得悉Jenny為自己的付出，為了愛情放下對雷公的仇恨，決定視他為父親直至Jenny回來。

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Jenny與Max再分開。（劇集截圖）

鄭世豪推出新歌

不少人心痛這對夫妻多災多難，加上《開心速遞》接連兩對CP分手，很多觀眾希望《開心速遞》劇組能對「細龍生」夫婦手下留情。

同日，鄭世豪亦推出新歌《只准你話我是傻 》，並由他自己親手填詞 ，代入Max的角度訴說他和Jenny的愛情，鄭世豪為MV配文：「她走了，旁人都說等她回來很傻。我也知道，但也只准她「話我傻」，這是承諾給她一生的特權。」

Max為愛認賊作父。（劇集截圖）

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入行19年未忘歌手夢

鄭世豪一直對唱歌充滿熱誠，入行前曾參加不少歌唱比賽，直到2001年，鄭世豪投考第17期無綫電視藝員訓練班，才向戲劇方向發展。鄭世豪連續19年在《歡樂滿東華》獻聲。

鄭世豪2016年開始自資推出歌曲。（取自鄭世豪IG）

2013年，鄭世豪因歌唱比賽節目《星夢傳奇》，令他的歌聲受到關注，之後鄭世豪更在比賽中奪得亞軍，並加盟「星夢娛樂」成為歌手。可惜，卻遲遲未有推出歌曲便約滿離開。

鄭世豪在2016年開始自資推出歌曲，當中《伴隨》、《仍堅持》的MV均能引起廣大的關注，鄭世豪憑著不屈不撓的精神，推出一首又一首的好歌給大家。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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