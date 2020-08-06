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【新冠肺炎】新增18間食肆曾有確診人士到訪　包括中環及尖沙咀多間高檔餐廳

健康 10:03 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增18間食肆曾有確診人士到訪。

本港疫情持續爆發，昨日（5日）新增85宗確診個案。新增的確診個案中，49宗與之前個案有關，33宗沒有源頭，仍有70多宗初步確診。衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，當中不乏位於中環及尖沙咀的高檔餐廳。

編號#3031的49歲女患者，曾去過K11人文購物藝術街館Artisan Lounge。去年曾有報導指出，Artisan Lounge為「全城最貴下午茶」，一份奢華下午茶套餐備有魚籽醬、和牛、鮑魚及本地龍蝦，叫價$1,688/位。

港島（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 中西區兆景閣The Diner　7月23日　#2733
  • 中西區嘉利大廈La Vache!　7月27日　#3490

九龍：

  • 觀塘成運工業大廈 Paths Koffee&Rest Shop　7月26日　#3490
  • 觀塘觀塘廣場富臨漁港　7月27日　#2784#2833
  • 觀塘寶達商場大少燒味　7月28日　#2947
  • 深水埗美孚新邨第二期吉利徑21號味味佳餐廳　7月29日　#3269
  • 油尖旺K11 人文購物藝術街館 Artisan Lounge　7月30日　#3031
  • 九龍城東禧閣越北牛肉粉專門店　7月30日　#3031

新界：

  • 離島香港迪士尼樂園ODV職員餐廳　7月25日　#2620
  • 大埔粵發大廈 象月-泰式休閒餐廳　7月25日　#3490
  • 葵青葵福大廈金星餐廳　7月27日　#2883
  • 離島榕樹灣大街39號牛記茶餐廳　7月28日　#2947
  • 北區聯和墟市街市及熟食中心　7月28日　#2991
  • 元朗形點II Oliver's Super Sandwiches　7月28日　#3079
  • 葵青怡勝花園 太香麵家　7月29日　#3472
  • 沙田金禧花園譚仔三哥米線　7月30日　#3270
  • 大圍積富街35號大利茶餐廳　7月30日　#3270
  • 屯門蝴蝶廣場太興　7月31日　#3156

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：李迦善

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