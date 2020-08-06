【新冠肺炎】新增18間食肆曾有確診人士到訪　包括中環及尖沙咀多間高檔餐廳

▲ 新增18間食肆曾有確診人士到訪。

本港疫情持續爆發，昨日（5日）新增85宗確診個案。新增的確診個案中，49宗與之前個案有關，33宗沒有源頭，仍有70多宗初步確診。衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，當中不乏位於中環及尖沙咀的高檔餐廳。

編號#3031的49歲女患者，曾去過K11人文購物藝術街館Artisan Lounge。去年曾有報導指出，Artisan Lounge為「全城最貴下午茶」，一份奢華下午茶套餐備有魚籽醬、和牛、鮑魚及本地龍蝦，叫價$1,688/位。

港島（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

中西區兆景閣The Diner 7月23日 #2733

中西區嘉利大廈La Vache! 7月27日 #3490

九龍：

觀塘成運工業大廈 Paths Koffee&Rest Shop 7月26日 #3490

觀塘觀塘廣場富臨漁港 7月27日 #2784#2833

觀塘寶達商場大少燒味 7月28日 #2947

深水埗美孚新邨第二期吉利徑21號味味佳餐廳 7月29日 #3269

油尖旺K11 人文購物藝術街館 Artisan Lounge 7月30日 #3031

九龍城東禧閣越北牛肉粉專門店 7月30日 #3031

新界：

離島香港迪士尼樂園ODV職員餐廳 7月25日 #2620

大埔粵發大廈 象月-泰式休閒餐廳 7月25日 #3490

葵青葵福大廈金星餐廳 7月27日 #2883

離島榕樹灣大街39號牛記茶餐廳 7月28日 #2947

北區聯和墟市街市及熟食中心 7月28日 #2991

元朗形點II Oliver's Super Sandwiches 7月28日 #3079

葵青怡勝花園 太香麵家 7月29日 #3472

沙田金禧花園譚仔三哥米線 7月30日 #3270

大圍積富街35號大利茶餐廳 7月30日 #3270

屯門蝴蝶廣場太興 7月31日 #3156

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責任編輯：李迦善