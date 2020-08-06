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【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政

娛樂 10:12 2020/08/06

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曾志偉太太生前喜愛低調。

曾志偉妻子朱錫珍（又名宋麗華）於周一（8月3日）在養和醫院去世。兒子曾國祥昨晚發出泣告，證實母親死訊。曾志偉太太朱錫珍生前相當低調，且跟丈夫分居兩地20多年，外間對她的事跡所知不多，相對更為熟悉志偉前妻王美華（即曾寶儀生母）。

曾志偉兒子曾國祥晚上發出泣告，證實母親朱錫珍過身消息，強調「家母為人非常低調，因此我們家屬希望大家能給予空間，讓我們能平靜地完成她最後的旅程。」

現年67歲的曾志偉共有兩段婚姻，跟前妻王美華在1972年結婚，二人當時只約19歲。王美華為台灣藝人，當年結婚分別在台北、香港設頗盛大酒宴，可是婚姻只維持了3年便離婚。二人育有兩女，分別是現年45歲的曾寶儀、43歲曾詠儀。

朱錫珍（右二）生前低調，近年只在兒子婚禮上跟志偉一同出現。（東星圖片）

【妻子病逝】曾志偉妻子朱錫珍患癌去世　兒子曾國祥證實死訊

第二任妻子朱錫珍（宋麗華），二人育有兩子，分別是現年39歲的曾國祥及現年37歲的曾國猷。

二人在香港同居多年，直至1989年才註冊結婚。朱錫珍為人相當低調，不愛出風頭，並長居加拿大，與志偉長期分居生活20多年，外間形容甘當志偉隱形另一半。

曾國祥十分孝順母親。（取自IG）

專心打理志偉財政

朱錫珍早年帶著2子移民加拿大溫哥華，但有指朱錫珍一直打理丈夫曾志偉的財政，志偉的財產大半亦由她打理。

今年初朱錫珍因身體不適，由加拿大返港入院檢查，曾國祥跟曾志偉還現身醫院接她出院。當時朱錫珍身體有點虛弱，須由曾國祥一直攙扶著，走路小心翼翼。

今年5月曾國祥跟太太王敏奕到醫院探母親。（東星圖片）

至今年5月，曾國祥多次被媒體拍攝進出醫院，但他沒有對外透露母親病情，現時朱錫珍過身，有指她是罹患癌症病逝。

撰文 : TOPick柴犬出動

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