【潮物速報】《多啦A夢》50周年紀念百寶袋圍肚　8月7日網上限量發售【內附連結】

▲ 《多啦A夢》50周年紀念百寶袋圍肚於8月7日網上限量發售。（官網圖片）

為配合《多啦A夢》50周年紀念而製作的最新一集大電影《多啦A夢：大雄的新恐龍》，原本定於今年3月在日本上映，但由於新冠肺炎疫情肆虐，延遲了5個月，終於上映有期，定於明天（8月7日）在日本上映。而台灣方面，也暫定於9月25日上映。

香港正處於疫情第3波，戲院依然關閉，《多啦A夢：大雄的新恐龍》也未知會否在香港上映，不過，各位多啦A夢粉絲不必失望，暫時買件紀念品，望梅止渴，留家抗疫自娛一番。

▲ 《多啦A夢》50周年紀念百寶袋圍肚。（官網圖片）

日本HOBONICHI網站為配合《多啦A夢：大雄的新恐龍》在日本上映，同日推出以多啦A夢最為人所知的道具、製作了一款話題性十足的周邊商品——「四次元百寶袋肚圍」及「溫柔毛巾」，既可愛又實用，粉絲的確難以抗拒。

▲ 多啦A夢「溫柔毛巾」，每條約81港元。（官網圖片）

晚上天氣悶熱，吹冷氣睡覺當然舒服，但睡覺期間最容易凍親個肚，有多啦A夢的「四次元百寶袋肚圍」包著睡，就無有怕了。多啦A夢個百寶袋，伸手進去就能拿出各種法寶，雖然現實無乜可能，但若在夢中實現一下，也是一件開心的事，發個好夢，人也能精力充沛，打醒精神抗疫。平日抹汗，「溫柔毛巾」也大派用場。兩款產品都是紗巾混毛巾質料，兼顧透氣性與舒適性，俱為日本製造。

▲ 毛巾上印有多啦A夢的可愛圖案。（官網圖片）

「多啦A夢50週年紀念商品」由HOBONICHI網站限定發售

日文名稱：ドラえもん50周年記念「やさしいタオル」と「ほぼ日ハラマキ」

發售日期：2020年8月7日（五）於日本時間上午11點開始在HOBONICHI網站限量發售

毛巾：每條1,100日圓（約81港元）／呎吋290×290mm

百寶袋肚圍，共有3款：

C（幼童款，肚圍呎吋45～55cm）3,190日圓（約234港元）

S（成人款，肚圍呎吋60～80cm）3,740日圓（約275港元）

F（成人款，肚圍呎吋75～110cm）3,740日圓（約275港元）

記者：大雄