  • 29°C
香港時間 : 2020806日 (四) 11:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【潮物速報】《多啦A夢》50周年紀念百寶袋圍肚　8月7日網上限量發售【內附連結】

休閒 10:36 2020/08/06

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《多啦A夢》50周年紀念百寶袋圍肚於8月7日網上限量發售。（官網圖片）

為配合《多啦A夢》50周年紀念而製作的最新一集大電影《多啦A夢：大雄的新恐龍》，原本定於今年3月在日本上映，但由於新冠肺炎疫情肆虐，延遲了5個月，終於上映有期，定於明天（8月7日）在日本上映。而台灣方面，也暫定於9月25日上映。

香港正處於疫情第3波，戲院依然關閉，《多啦A夢：大雄的新恐龍》也未知會否在香港上映，不過，各位多啦A夢粉絲不必失望，暫時買件紀念品，望梅止渴，留家抗疫自娛一番。

《多啦A夢》50周年紀念百寶袋圍肚。（官網圖片）

日本HOBONICHI網站為配合《多啦A夢：大雄的新恐龍》在日本上映，同日推出以多啦A夢最為人所知的道具、製作了一款話題性十足的周邊商品——「四次元百寶袋肚圍」及「溫柔毛巾」，既可愛又實用，粉絲的確難以抗拒。

多啦A夢「溫柔毛巾」，每條約81港元。（官網圖片）

晚上天氣悶熱，吹冷氣睡覺當然舒服，但睡覺期間最容易凍親個肚，有多啦A夢的「四次元百寶袋肚圍」包著睡，就無有怕了。多啦A夢個百寶袋，伸手進去就能拿出各種法寶，雖然現實無乜可能，但若在夢中實現一下，也是一件開心的事，發個好夢，人也能精力充沛，打醒精神抗疫。平日抹汗，「溫柔毛巾」也大派用場。兩款產品都是紗巾混毛巾質料，兼顧透氣性與舒適性，俱為日本製造。

毛巾上印有多啦A夢的可愛圖案。（官網圖片）

「多啦A夢50週年紀念商品」由HOBONICHI網站限定發售

日文名稱：ドラえもん50周年記念「やさしいタオル」と「ほぼ日ハラマキ」

發售日期：2020年8月7日（五）於日本時間上午11點開始在HOBONICHI網站限量發售

毛巾：每條1,100日圓（約81港元）／呎吋290×290mm

百寶袋肚圍，共有3款：

C（幼童款，肚圍呎吋45～55cm）3,190日圓（約234港元）

S（成人款，肚圍呎吋60～80cm）3,740日圓（約275港元）

F（成人款，肚圍呎吋75～110cm）3,740日圓（約275港元）

記者：大雄

相關文章

【潮物速報】SOGO聯乘熱爆日本創作groovisions　設限定店推chappie紀念產品
15:34 2020/08/05
【潮物速報】SOGO聯乘熱爆日本創作groovisions　設限定店推chappie紀念產品
【潮物速報】日本爆紅UNIQLO AIRism涼感寢具8月17日開售　清爽柔滑速乾$59有交易
12:29 2020/08/04
【潮物速報】日本爆紅UNIQLO AIRism涼感寢具8月17日開售　清爽柔滑速乾$59有交易
【潮物速報】adidas皇牌鞋款Stan Smith + Superstar　全新改良版同時面世
19:46 2020/07/20
【潮物速報】adidas皇牌鞋款Stan Smith + Superstar　全新改良版同時面世
電影 卡通動漫 日本 產品

最高瀏覽

【食軟飯】28歲女存7年錢買2房單位　拍拖1年男友突稱幫供樓： 佢想層樓落埋佢名
12:21 2020/08/05
【食軟飯】28歲女存7年錢買2房單位　拍拖1年男友突稱幫供樓： 佢想層樓落埋佢名
【噁心姐姐】印尼女傭偷口罩塞褲內沾上異味　放原處供僱主使用污糟口罩
12:32 2020/08/05
【噁心姐姐】印尼女傭偷口罩塞褲內沾上異味　放原處供僱主使用污糟口罩
【初度遊】30歲港男初遊日本猴急與女生合照　住青年旅館感委屈爆喊：覺得很淒涼
17:35 2020/08/05
【初度遊】30歲港男初遊日本猴急與女生合照　住青年旅館感委屈爆喊：覺得很淒涼