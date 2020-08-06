【黎巴嫩爆炸】入產房分娩遇爆炸爸爸意外拍下險境　勇敢媽媽奮力誕下男嬰保新生命

▲ 黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，有媽媽入產房分娩時，剛好遇上爆炸一刻，勇敢的媽媽奮力誕下男嬰。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區域當地時間周二（4日）傍晚約6時，發生了兩次大爆炸，至今造成逾135人死、5,000人受傷。貝魯特市長阿布德（Marwan Abboud）形容爆炸波及半個城市，造成重大傷亡，事件受國際社會關注。有媽媽入產房分娩時，剛好遇上爆炸一刻，勇敢的媽媽奮力誕下男嬰，得以保住孩子的性命。

入產房後傳來爆炸巨響

據英國廣播公司（BBC）報道，黎巴嫩爆炸事件震撼了首都貝魯特，當時孕婦Emmanuelle正準備在貝魯特的聖喬治醫院（St. George's Hospital）分娩，她的丈夫Edmond Khnaisser在鏡頭前捕捉到爆炸可怕的一刻，並向BBC講述當時的情況。

▲ 貝魯特爆炸波及半個城市。（法新社相片）

當時醫生和護士推著躺在病床上的Emmanuelle進入產房，Edmond則在產房門外拍攝影片，打算記錄太太生產的過程。醫護人員只花了約20秒就準備妥當，正當他四處張望察看太太的情況時，爆炸突然發生了。

缺乏藥物媽媽忍痛分娩

他聽到一陣巨響，天花板隨即塌下來，周圍的玻璃、儀器等都粉碎了。他擔心太太和孩子會受傷，立刻協助醫護人員把病床搬出來。Emmanuelle被爆炸聲嚇怕了，而且因為混亂中缺乏藥物，她只能忍痛分娩。

勇敢的媽媽即使受驚了，仍努力調整心情盡全力分娩。在爆炸後一個半小時，Emmanuelle終於平安誕下男嬰George，Edmond指慶幸母子平安。

▲ 媽媽Emmanuelle在爆炸後平安誕下兒子George。（影片截圖）

貝魯特爆炸事件發生後，黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）確認，港區倉庫內存放著2,750噸可用於肥料及工業炸藥的硝酸銨（Ammonium nitrate）。據當地電視台報道，進行防盜燒銲的工程時引發爆炸，而安全總局局長伊布拉欣（Abbas Ibrahim）則指，事件可能是放置在倉庫的爆炸物造成。爆炸起因仍有待進一步調查。

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責任編輯︰駱秀玲