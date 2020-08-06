【新冠肺炎】仲介協會稱有6000多名外傭滯留本港　等候簽證或工作期間可數十人住同宿舍

▲ 廖翠蘭指現有不少外傭滯留在港，需要入住相關宿舍。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港昨日（5日）新增85宗確診個案，3宗輸入個案，其49宗與之前的個案相關，33宗源頭不明；另有70多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（5日）交代，一名確診印藉外傭曾於潛伏期合共與32名外傭於僱傭中心一同休息，詳情即看：【印傭確診】被辭退印傭確診潛伏期曾與32名外傭同住 涉健樂護理中心及傭譽僱傭中心

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今日（6日）在電台節目《千禧年代》表示，以往外傭受解僱或約滿後都可以入住僱傭中心宿舍14日，在期間找尋工作。惟現時疫情關係，僱傭可待在香港一個月，變相令滯港外傭的人數有所增加。她表示而由於部分仍在原居地的菲傭、印傭簽證未獲批，所以有不少市民會改為聘請留在本港的外傭。她指出現時約有6000名外傭在有關中心留宿，正等候簽證或新工作。

廖翠蘭指其公司宿舍以往只有約10多人入住，但現時會有數十人居住在同一宿舍。其公司負責的宿舍不容許居住的外傭外出，會有員工與她們同住，亦有包外傭的膳食，公司要求有外傭在宿舍內亦要全日戴好口罩、有為他們定時量度體溫等，但未知其他公司做法是否同樣的嚴謹。

【新冠肺炎】確診印傭曾入住傭譽僱傭中心 負責人指中心暫時不會關閉

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記者：郭家穎