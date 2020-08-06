【新冠肺炎】何栢良指應以外傭宿舍群組方式處理　倡留宿外傭檢測

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本港第三波疫情持續，日前一名37歲女印傭確診，曾於上月中入住灣仔健樂護理中心及傭譽僱傭中心宿舍，其間曾同住的28名外傭現時已在各自僱主家中工作，恐將病毒擴至不同家庭。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，今次是首宗外傭於本地感染而源頭不明的個案，建議有僱傭公司向留宿外傭收集樣本做檢測。

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何栢良今（6日）早接受電台訪問時指，本港首次有外傭在本地感染但源頭不明的個案，有關的情況令人擔心。根據其發病日計算，推算她是在上月離開僱主後才受到感染，因其曾入住兩個宿舍，僱傭宿舍有可能是感染源頭。若宿舍為源頭，其或已爆發群組，且會傳播的十分廣泛。

他認為港府應立即以宿舍群組的爆發方式處理事件，聯絡本港所有外傭中介公司，向留宿外傭收集樣本做檢測，等候結果期間外傭不可外出，以免出現漏洞，情況有如小區管理，相信若政府動員，一至兩日內可以完成檢測：

如果再去等檢測結果，等完成調查再去做檢測，再慢幾天，病毒可能會傳播得很廣泛。

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若有其他確診個案出現，應立即啟動後備設施，如送往檢疫或送到社區治療設施：

萬一按步就班慢慢咁做（檢測），病毒唔會等你囉！如果真係宿舍出現傳播鏈，再過幾日周圍的宿舍會有群組。

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他以早前新加坡的勞工宿舍為例，認為宿舍一旦出現感染個案，同住的外傭則不應在原地檢疫，加上外傭在周末期間會外出與其他外傭聚會，有機會將病毒傳開。他稱，本港第三波的疫情已爆發近一個多月，惟仍有部分人士會在天橋底等地聚集，希望執法人士按條例執法，不論是任何人士都要一視同仁。

至於早前部分街市亦有爆發群組，他認為每個街市入口都要有職員看守，進入街市前要先清潔雙手，做好手部衞生，配戴口罩等；而港府亦應資助商販安網電子收費的裝置，鼓勵商販使用，避免在找續時受到傳染。

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記者：郭詩詩