【食用安全】劏蟹驚見發黑蟹膏　港男網上求助：好恐怖食唔食得【附專家解釋】

▲ 港男劏蟹驚見發黑蟹膏。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，不少人居家抗疫。有網民在網上分享，稱買蟹回家整避風塘炒蟹，劏開驚見黑色蟹膏，頓感恐怖，擔憂食物安全，遂網上求助。

該名網民日前在facebook群組「今晚煮乜好」圖文並茂發帖稱，

今晚整避風塘炒蟹，一劏開剛黑色的，好恐怖，食唔食得呢？

從其上傳的圖片可見，蟹膏上有一團黑色不明物體，令人不安。

買新鮮肉蟹驚見肺部佈滿橙色粒粒 網民擔心：仲食得嗎？

帖文引起網民熱議，大批網民直言未見到黑色蟹膏，「我未見過有咁嘅色喎啲蟹膏 黑色」、「好似中咗毒咁」、「海水污染了」；有網民稱，「就算食得都應該好苦」；有網民建議扔掉，「掉左食壞人！」、「我應該接受唔到，安全地我唔會食。」另有網民稱，「黑膏想食可放心食，唔中意可清走佢，其物只係蟹嘅肝胰臟！」

香港海鮮聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時表示，蟹膏呈黑色甚少見，少少黑色都見，蟹膏全黑色未見過，建議不要食用，退回给海鲜檔换過一隻。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

