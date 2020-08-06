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【食用安全】劏蟹驚見發黑蟹膏　港男網上求助：好恐怖食唔食得【附專家解釋】

食用安全 10:35 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港男劏蟹驚見發黑蟹膏。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，不少人居家抗疫。有網民在網上分享，稱買蟹回家整避風塘炒蟹，劏開驚見黑色蟹膏，頓感恐怖，擔憂食物安全，遂網上求助。

該名網民日前在facebook群組「今晚煮乜好」圖文並茂發帖稱，

今晚整避風塘炒蟹，一劏開剛黑色的，好恐怖，食唔食得呢？

從其上傳的圖片可見，蟹膏上有一團黑色不明物體，令人不安。

買新鮮肉蟹驚見肺部佈滿橙色粒粒　網民擔心：仲食得嗎？

帖文引起網民熱議，大批網民直言未見到黑色蟹膏，「我未見過有咁嘅色喎啲蟹膏 黑色」、「好似中咗毒咁」、「海水污染了」；有網民稱，「就算食得都應該好苦」；有網民建議扔掉，「掉左食壞人！」、「我應該接受唔到，安全地我唔會食。」另有網民稱，「黑膏想食可放心食，唔中意可清走佢，其物只係蟹嘅肝胰臟！」

香港海鮮聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時表示，蟹膏呈黑色甚少見，少少黑色都見，蟹膏全黑色未見過，建議不要食用，退回给海鲜檔换過一隻。

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責任編輯：羅嘉欣
 

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