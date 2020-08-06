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AOA珉娥再度自殺手腕神經斷裂　向前經紀公司及隊長智珉喊話：只想要一句真心道歉

娛樂 12:32 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

AOA前成員珉娥爆出被欺凌風波，日前再度自殺，她指手腕神經線都已斷裂。（珉娥Instagram）

韓國女團AOA前成員珉娥上月於Instagram爆出被欺凌長達10年，直指隊長智珉的行為令她飽受壓力，甚為痛苦，更患上抑鬱症、試過自殺，至今仍無法釋懷。其後智珉發聲明表示退團，珉娥亦指自己會好好接受治療，原以為事件就此平息，但不消一個月，珉娥今日（6日）再次上傳自己割脈的照片，坦言仍然深陷痛苦之中。

珉娥在Instagram上載了一張手腕照，其手腕充滿大大小小、深淺不一的傷痕，細看更有一條剛縫合的黑線，相信她再度自殺。

（珉娥Instagram）

她在千字文中表示，這次自殘是和前所屬社FNC娛樂聊天過後發生的。她指智珉的道歉聲明並非真心，而是出指其他人的手筆，也再次提起在爆出欺凌事件當晚，智珉雖然來求原諒，但當時的嘴臉，瞪著眼睛、說要找刀子，語氣也十分不忿。完全感受不到真誠歉意的珉娥說：「我還要你們甚麼道歉? 算了，我放棄了。」

嘗試自殺後在經理人的陪伴下送院，但因為自殺太多次，珉娥手腕的神經線都斷裂，注射麻醉藥亦無效。雖然打了鎮靜劑，但也無助縫針時的痛楚，必須強忍。

（珉娥Instagram）

在爆出欺凌事件的當日，AOA前隊長智珉於Instagram上先以「小說」兩字回應，此詞成為激發珉娥負面情緒的導火線，使她道出更多內幕，包括智珉疑似帶男人回宿舍發生關係。在最新的帖文當中，珉娥重提「小說」二字，指自己於過去11年受的苦比智珉多太多，也絕不允許她在事件緩和後再復出。

最後她向前經紀公司FNC和智珉喊話：「我想要一句FNC和姐姐的真心道歉怎麼這麼難呢? 」同時表示他們已錯過了道歉的最佳時機，「請你們好好對待練習生、旗下歌手、演員、前輩們，不要再出現像我這樣的人了。」

記者：Panda

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