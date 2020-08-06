【人到中年】45歲吳彥祖現雙下巴髮線後移　男神順應自然漸變中佬

▲ 45歲男神吳彥祖試車自拍現雙下巴及髮線後移。

1999年參演電影《美少年之戀》出道的吳彥祖的（Daniel），憑英俊外表俘虜萬千影迷，公認是香港一代男神。光陰似箭，當日的美少年現在已屆中佬之齡。日前，Daniel在個人instagram上載一段試車自拍片，驚現中年危機！髮線後移、雙下巴突出、皺紋暴現，引起網民討論。

其實現年45歲的男神吳彥祖，近年與太太Lisa.S和女兒Raven定居美國，身為暖男的他為更多時間陪家人而減工作量，只間中接拍劇集，在其個人社交平台，不時見他分享愛犬、跑車等照片，生活頗悠閒寫意。

【健康無價】吳彥祖患盲腸炎拖延求診險死 45歲男神感慨：沒有健康一無所有

▲ 近年Daniel喜愛戴帽示人。（instagram圖片）

【男神爸爸】罕有晒產房照首張全家福曝光 男神吳彥祖賀女兒7歲生日︰你改變了我

吳彥祖上載自拍影片

日前，吳彥祖在instagram上載一段自拍影片，坐在車廂駕駛座的他正在試玩保時捷 GT3 touring，並準備要開過隧道。

Daniel喜歡跑車帶來的速度感，片段中見他一臉興奮和滿足。

不過網民卻把焦點放到他的外貌上，當年被封為一代男神的吳彥祖，卻被指髮線向後移、髮量大減，還指他皺紋乍現，滿臉油光、雙下巴露出，與一般中年大叔無異，確實是歲月不饒人。

▲ 這個造型的Daniel被指中佬味濃。（IG截圖）

44歲男神吳彥祖逃不過男士中年脫髮危機 網民：就算甩頭髮都係靚仔

容貌漸變人之常情

有網民幫忙解畫，指雙下巴只因拍攝角度影響，髮型則因為未有梳理所致。

亦有人覺得男神已年屆45歲，外貌有所不同是人之常情。

▲ 去年初已經驚現髮線問題。（網上圖片）

其實在去年初，已經有人就Daniel的髮量展開討論，當時流出數張他在拳館的照片，髮線明顯後移，又發覺他近年愛戴Cap帽，未知是為了遮掩髮絲，還是因為多戴帽致脫髮問題出現。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2