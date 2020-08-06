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【開工大吉】苑瓊丹陳彥行拍《男親女愛》成好友　行姐樂享單身跟愛犬為伴

娛樂 10:59 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳彥行接受好友苑瓊丹訪問。（香港開電視提供）

陳彥行（行姐）日前接受苑瓊丹訪問，跟愛犬亮相香港開電視節目《開工大吉77》，二人因應疫情戴口罩做訪問，行姐就話與苑仔老友鬼鬼，並希望行姐可以找到好歸宿。

陳彥行訪問中直呼苑仔為「老苑」，她道：「當年拍處境劇（《男親女愛》）對得久成為老友，我所有嘅事她都知道，可以說是我第二個亞媽，常幫我留意筍盤。有次她帶狗看醫生，見到獸醫靚仔，便問人結了婚否，想介紹我識！若我有幸嫁得出，都要跪地斟茶給她報恩。」

行姐初入電視台時，思想比較單純，被苑仔取笑大小姐：「她說我入行時十指不沾陽春水，的確我好需要照顧，可能媽咪照顧得我太好，由細到大不用我煩。苑仔說我是名門之後，其實我太公是一個烈士，但我不敢掛在口邊，因為入行多年，沒甚麼成就，怕影衰祖先。」

陳彥行自言現在已學曉獨立。（香港開電視提供）

二人片場結緣，苑仔的義氣之舉，為二人的友誼奠下基石：「我記得有一次同老苑去台灣宣傳，她見我攣頭髮好睇，一直記在心中。有次我們再拍劇試造型，她提議我要整攣頭髮，我全信她，因為她不會害我。」

行姐話樂天性格，令自己在圈中認識更多朋友。行姐指媽咪控制自己多年，終於到三十歲時「反叛」獨立生活：「當年我去北京讀書，夜晚就找當地圈中人傾合作，請人食飯，不知食了幾多錢！返香港我就搬出去，慢慢自力更生，現在學識計數，要為交租、未來做打算。」

行姐愛狗如家人。（香港開電視提供）

苑仔笑道希望行姐釣到金龜，奈何對方對狗更有興趣：「現在約她食飯都不出來，不時要照顧這隻狗、又帶另一隻睇醫生，看來要找個獸醫老公給她，順便可慳醫藥費。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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