【愛心狗主】鄭秀文15歲愛犬克服重病返家　Sammi寸步不離照顧：牠年紀大意志更大

▲ 鄭秀文更新愛犬Lucky近況，現已回家休養。

天后鄭秀文（Sammi）的愛犬Lucky已年邁15歲，全身的肌肉已流失，近數月來病痛繁多，身體狀況每況愈下，需不時出入醫院。Sammi昨日為Lucky報平安，牠已出院暫回家休養，但由於不時會撞倒，所以Sammi一家都必須時刻守護。

7月底，Sammi在Instagram中透露，Lucky因併發症故要急送獸醫治理，情況令人憂心，她亦已作好心理準備。不過，Lucky非常堅強，現時捱過了難關，身體狀況轉好，暫已回家休養。

▲ Lucky年邁身體多病痛。（Instagram圖片）

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Sammi對愛犬不離不棄

Sammi分享愛犬近況：「Lucky這個坐姿已經是極限，而且動作非常緩慢，（眼袋仔很明顯啊！）坐起來一會兒，就會非常非常累的倒到地顫上，但Lucky仔總是會儘力地嘗試再嘗試，有時會撞傷自己，所以我們必須時刻守著。」

她亦讚揚Lucky的堅定：「Lucky年紀很大，但意志亦大。牠不會說話，但牠的身體體語言顯示出精神意志很大。」

Sammi感慨地回想起Lucky昔日的活潑好動：「這幾天精神不算特別好，一向貪吃的牠，也吃不多啊！以前很吸引到牠的榴連，現在看到也沒大興趣。 特別懷念牠很貪吃的表情。」

▲ 鄭秀文讚Lucky雖然年紀大，但意志一樣大。（Instagram圖片）

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不過，Sammi知道Lucky終有天會離開，故非常感慨：「珍惜每一天的相處，別離就在某天某時，心境跟著牠走。」

其實近數月Sammi不時於個人IG分享愛犬近況，牠亦已有失禁的情況出現，及走路困難。Sammi見狀便用𨍭助帶助牠上街外，她更特意學習為狗隻拉筋按摩，真是滿分的好主人。

