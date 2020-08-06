【印傭確診】首宗外傭本地不明源頭感染　健樂護理中心安排涉事外傭檢測

▲ 涉事印傭曾留宿灣仔健樂護理有限公司。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（5日）指，日前一名印藉外傭曾於潛伏期間與另外28名外傭，於7月22至23日間同住設有外傭服務的灣仔健樂護理中心，中心今日（6日）於社交平台上發明聲明，指銅鑼灣辦公室將關閉3天以進行徹底消毒。詳情即睇：【印傭確診】被辭退印傭確診潛伏期曾與32名外傭同住 涉健樂護理中心及傭譽僱傭中心

灣仔健樂護理中心指昨日（5日）接報一名印尼籍外傭在2020年8月4日確診新型冠狀病毒，現時在本港醫院接受治療，該外傭在確診前12天曾到訪公司銅鑼灣辨事處及灣仔宿舍作兩天免費短暫居留，逗留期間每天體温檢測正常並無不適，她其後在7月24日離開公司宿舍，並前往其他職業介紹所宿舍居住。

該名受感染印尼籍外傭在7月22日及7月23日居留期間，公司亦有同時接侍之其餘外傭，相關人士現正在宿舍自我隔離觀察及等候衞生署檢測報告，當中只有一名外傭已前往新僱主住所，公司正積極配合衛生署及已通知其僱主為外傭安排返回公司宿舍作集中隔離及進行病毒測試。

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發言人指公司已停止銅鑼灣辦公室運作和關閉3天，所有員工將接受衛生署的檢測，並啟動後備團隊繼續運作，辦公室及宿舍也同時進行徹底消毒，工作人員稍後亦會清潔冷氣管道。而公司其他分行及宿舍將繼續每天進行清潔消毒，所有員工及到訪人事在進入場所之前，必須戴上口罩並接受體溫檢查。

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記者：郭家穎