  • 33°C
香港時間 : 2020806日 (四) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【好人好事】心痛伯伯不斷用扣針扣爛口罩　美孚善心街坊即買2盒口罩送贈

健康 11:28 2020/08/06

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

眼見伯伯用扣針扣爛口罩，有街坊感到痛心。

本港新冠肺炎疫情持續大半年，口罩成為不可缺少的防疫用品，目前價錢雖回落，但未必人人能長期負擔。有美孚街坊發文表示，昨日（5日）目睹一名伯伯口罩斷繩，不斷嘗試用扣針把它扣緊。她感到心痛，立即去附近便利店買2盒口罩送給伯伯，
希望對方捨棄爛口罩。

該名街坊在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文表示，昨日路經美孚廣場時，發現伯伯坐在那裡扣爛口罩，於是送了一個新口罩給對方。其後決定多買一些口罩給伯伯，故往附近便利店買2盒送予伯伯。豈料折返後，仍見伯伯奮力用扣針扣緊口罩繩，令她揪心：

我叫佢唔好要個舊啦....好心酸！我走的時候喊咗出來。

不少網民也大讚該名街坊做得正確，與鄰里守望相助。另有人留言表示遇過類似的事，為口罩「起毛粒」的伯伯送上口罩，並為他心痛落淚。也有人認為，不少長者也會覺得口罩昂貴，又不想造成浪費，故往往物盡其用，「慳得就慳」。有網民表示認同，並指雖然價錢回落，但對於不少低收入或零收入市民，口罩仍是個奢侈品，故希望更多人也有同理心，多留意身邊有需要的人，幫到就幫，平安渡過疫情。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李迦善

相關文章

【好人好事】婆婆殘舊口罩勾手推車作替換　街坊送贈後備口罩：關心有需要的人
18:44 2020/06/22
【好人好事】婆婆殘舊口罩勾手推車作替換　街坊送贈後備口罩：關心有需要的人
【好人好事】天水圍女街坊口罩掉地感徬徨　獲好心叔叔送上新口罩解困
13:08 2020/07/13
【好人好事】天水圍女街坊口罩掉地感徬徨　獲好心叔叔送上新口罩解困
【好人好事】30度烈日下馬灣執垃圾　男子全程無落水兼戴口罩淨灘
10:46 2020/07/29
【好人好事】30度烈日下馬灣執垃圾　男子全程無落水兼戴口罩淨灘
正能量 口罩 網絡熱話 Facebook群組 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【食軟飯】28歲女存7年錢買2房單位　拍拖1年男友突稱幫供樓： 佢想層樓落埋佢名
12:21 2020/08/05
【食軟飯】28歲女存7年錢買2房單位　拍拖1年男友突稱幫供樓： 佢想層樓落埋佢名
【噁心姐姐】印尼女傭偷口罩塞褲內沾上異味　放原處供僱主使用污糟口罩
12:32 2020/08/05
【噁心姐姐】印尼女傭偷口罩塞褲內沾上異味　放原處供僱主使用污糟口罩
【初度遊】30歲港男初遊日本猴急與女生合照　住青年旅館感委屈爆喊：覺得很淒涼
17:35 2020/08/05
【初度遊】30歲港男初遊日本猴急與女生合照　住青年旅館感委屈爆喊：覺得很淒涼