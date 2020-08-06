【開心速遞】《愛回家》Terry教4式簡易留家操肌運動　前健身教練李偉健傳授瘦身小貼士【有片】

▲ 「Terry」李偉健在家挑戰體能。

TVB劇《愛·回家之開心速遞》「Terry」李偉健最近接獲朋友的體能挑戰，近日「找數」上載在家健身的影片，身穿背心的李偉健大騷強壯的雙臂。

入行前曾當健身教練的李偉健接受TOPick訪問，明白到健身室現正關門，並推薦居家可用健身橡筋帶操肌，那麼即使留家也可以照樣操練。

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▲ 李偉健先擺出o靚模甫士。（影片截圖）

影片中，「Terry」李偉健先擺出「𡃁模甫士」跟大家打招呼，其後便完成4項體能挑戰。

他分別於90秒內做平板支撐、捲腹50下、俄羅斯轉體30下及徒手深蹲30下，果然是找數真漢子。李偉健向TOPick逐一解釋每組運動的功用及要留意之處。

▲ 以前李偉健當健身教練，一雙手臂的肌肉實在不得了。

家中4式簡易運動

平板支撐

李偉健指：「這組動作主要是訓練我們的核心肌群，核心肌群位於我們的腹部和下背較深層的肌肉，這動作能增強我們的肌耐力、穩定軀幹、減低運動時受傷的機會。」同時他提醒：「當你發現下背感覺到痛時，便需要停止這個動作。」

捲腹

李偉健指：「這組動作近年多了人做，原因是它比較簡單及安全。做的時候將上半身捲起，收緊腹部後呼氣，下半身則貼近地面可減低受傷的風險。」

▲ 李偉健完成四項體能挑戰。（李偉健IG圖片）

俄羅斯轉體

李偉健指：「很多人想增加難度便會手持鐵餅以及雙腳離地，而我則以自家設計兼較輕身的公仔以及雙腳貼地去做，雙腳貼地可增加穩定性，左、右各做15下。」他又謂：「這組動作主要是練習腹外斜肌，脊椎負傷的朋友暫不適宜做這組動作。」

深蹲

李偉健指：「以前學習健身時，是不能膝頭過腳尖的，因為可減輕滕頭負擔及減少受傷的機會。但近年大部分健身人士已接受膝頭可過腳尖，因為膝頭不過腳尖會增加寬關節和腰椎的壓力。」

他認為：「只要深蹲時，膝頭和背部沒有異常不舒服或受壓，那就是適合你的深蹲。」

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▲ （受訪者提供）

健身橡筋帶做運動

完成4項體能挑戰後，李偉健表示：「基本上我這數年都很少做運動，直到近這數個月在家開始用健身橡筋帶做少少輕量運動，絕對不是勤力，還有少許頹廢。」

以前運動不用其他用具，不過如果想再加強訓練量，李偉健建議可用橡筋帶：「始終健身中心的設施會比較齊，而且全訓練質素會較有保證，不過如果在這疫情下，不可以外出做運動，那便可上網購買健身橡筋帶。」

李偉健續指：「基本上簡單的訓練全身都可以做到，Bye-bye肉、二頭肌、背部、膊頭等全身的肌肉都可以練到。與舉啞鈴的動作很相似，不過橡筋帶較輕，若下數做多點便可瘦身。」

所以要注意，負重或阻力少、組數多的動作較有瘦身效果。負重或阻力大、組數少的動作較有把肌肉練大的效果。

▲ 李偉健於2009年參加《香港先生》。（東星圖片）

不過近年忙於拍劇的李偉健謂：「工作過後都比較累，而且不夠時間，但如果有時間的話，我都希望做多些運動。」

他謙虛坦言：「現在都有點慚愧，因為這數年真的是太少運動，身型都不是太合格。多年前會比較勤力健身以及注意飲食，現時基本上吃零食比正餐還要多。」

記者：梁樂欣