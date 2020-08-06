【惹味小菜】大廚教煮乾身不油膩麻辣粉絲　粉絲掠乾水有助吸收調味料【有片】

▲ 麻辣粉絲的做法十分簡單。（黃建輝 攝）

夏日炎炎容易令人沒有胃口，用辣食做頭盤，增加食慾也不錯！香港會議展覽中心金紫荊粵菜廳總廚蘇志輝師傅教大家做出慈味的麻辣粉絲，入口香辣醒神，做法簡單，再加上師傅傳授的秘訣，入廚新手也輕易掌握。

▲ 金紫荊粵菜廳的總廚蘇志輝師傅。（黃建輝 攝）

煮食貼士：

1. 煮粉絲要下少量油，粉絲便不會黐在一起，容易分開。

2. 如不用花椒油，可以Tabasco汁取代，在超市有售。

3. 粉絲過冷河後，必須要掠乾水，因水份太多，粉絲很難吸收調味料，故粉絲要盡量乾身。

材料 ：（3-4人分量）

粉絲 1紮、豆瓣醬 3茶匙、蒜頭（切成蓉）1-2粒、鹽少量、花椒油 2茶匙、麻油1茶匙、蔥少量

步驟：

1. 粉絲先用水浸約 1.5 小時，把它浸鬆，備用。

2. 水滾，下少量油及粉絲。再次水滾，便可撈起粉絲，備用。

▲ 水滾後下粉絲。（招美寶 攝）

3. 放在冰粒過冷河，約 1 分鐘，撈起並掠乾水，備用。

▲ 把粉絲過冷河。（招美寶 攝）

4. 順序下豆瓣醬、蒜蓉及粉絲，撈勻。再下鹽、花椒油及麻油，撈勻，上碟並下蔥花，完成。

▲ 放入調味料後，撈勻。（招美寶 攝）

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責任編緝：羅嘉欣