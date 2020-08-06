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【險象環生】補習班導師涉懲罰9歲女童　趕學生落保母車危險追車尾260米

教育 12:38 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣有一間補習班導師為了懲罰9歲學生，不讓學生上保母車，女童追車尾2個街口。

台灣有一間補習班導師為了懲罰9歲學生，竟然刻意不讓學生上保母車而開車離開，女童情急下追車尾2個街口，在馬路跑了約260米，過程危險，有一名媽媽看到整個事發經過，趕急駕駛電單車追截及保護女童，事件引起網民及傳媒關注，政府亦介入調查。

9歲女童追保母車

綜合台灣傳媒報道，發現9歲童被趕落車的好心人昨日（5日）在社交媒體發文，於早上11時左右在店門口打掃時，目睹一名導師不讓3、4年級的女童乘保母車，導師說：「大家都上車，除了XXX你不准上去」，本以為導師只是嚇一下學生，怎料居然直接開車走，任由女童在馬路中狂追。

那位小女生看到老師開走了，就跑步追了上去！這時我心想老師應該有看到後照鏡，應該會開到不遠處的轉角停著要嚇嚇她吧……老師竟然沒停！小女孩一直在後面追！

熱心市民駕電單車保護女童

她很擔心女童會發生危險，立即駕駛電單車追上去，到第1個路口看不見人影，到第2個路口紅綠燈才發現女童的身影。後來導師發現有人跟著女童才停車。此時女童急得想亂過馬路追保母車，獲熱心女鐵騎拉著她並帶女童安全過馬路。女鐵騎很氣憤，忍不住對著導師大聲喝罵：

你不知道很危險嗎？如果她追車被車子撞了怎麼辦？

為人父母感心痛

該導師解釋是要給學生一個教訓，要懲罰她，因為已經跟女童說很多次都不聽。熱心女鐵騎都是為人父母，她很心痛：

我不是恐龍家長，我可以接受小孩不乖被老師懲罰，甚至被打手心，我都可以接受，但我就是無法接受，這種會危害到生命安全的懲罰！

政府介入調查事件

事後女鐵騎將此事告訴老公，由老公打電話到幼兒園反映，起初校方回應是小孩走失找不到，之後才改口在處理有關事件。

有關事件受到關注，當地傳媒找出數段商店的閉路電視拍到的片段，見保母車車速如常，一名女童在馬路上奔跑追車，估計跑了大約260米。

嘉義縣社會局、教育處已經介入調查，發現補習班並未通過立案申請，屬違法開班。而該名涉事導師是柳姓行政女員工，當天以自己車接載9名初小學童到圖書館看書，她對丟下女童追車事件作出道歉，家屬暫不追究。

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責任編輯︰王明芳

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