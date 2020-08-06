【防疫措施】公廁易成病毒傳播溫床　醫生教去廁所8大防疫措施

▲ 公廁易成病毒傳播溫床，醫生教去廁所8大防疫措施。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，市民都紛紛加強衛生防疫意識，外出時若人有三急，難免要使用公廁，不過公廁有許多細菌病毒，是不少傳染病的溫床，近日有美國醫生分享去廁所8大防疫措施，減低受感染風險。

美國婦產科醫生Jen Gunter早前於《紐約時報》撰文分享，有研究指每次沖廁時產生的氣流，令潛在的微生物有機會隨水珠濺起，在空中停留一分鐘，雖然新冠病毒會否經氣溶膠傳播仍有待進一步研究，但她提醒市民去廁所時應注意保持衛生，避免受感染，她分享了8大防疫措施：

1.去廁格較多的公廁

廁格較多或面積較大的公廁，空氣會較流通。

2.上一手出來後等60秒

上一手去完廁所出來後，不要急著進去，應至少等待60秒才進入，減少接觸空氣中殘留細菌的機會。

3.不要在廁板上墊廁紙

因為墊廁紙或丟掉廁紙時，雙手有機會接觸到廁板上的細菌。

4.避免直接用手接觸垃圾桶

丟掉衛生用品時，若垃圾桶有蓋子，應避免用手直接觸碰，可用紙巾打開蓋子，事後應立即洗手。

5.蓋好廁板後才沖廁

沖廁前，應把廁板蓋好，避免細菌隨水珠濺起。

6.洗手後不要用公廁提供的紙巾

應自備紙巾或使用乾手機

7.如廁後盡快離開

避免在廁所停留或與好友聊天，以免增加傳播風險。

8.接觸門把後要消毒雙手

假如離開廁所時要開門，事後應再用酒精搓手液消毒雙手。

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責任編輯：羅家欣