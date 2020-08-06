【黎巴嫩爆炸】巨響震碎玻璃濃煙湧入　慈父抱子緊急避難獲讚父愛偉大

▲ 黎巴嫩大爆炸一刻，有慈父不理自身安危，先安撫兒子塞入桌下避難。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區域周二（4日）傍晚發生兩次大爆炸，天空冒出蕈狀雲，傷亡已超過5000人。一名住在爆炸區附近的爸爸，在爆炸一刻玻璃窗被震碎濃煙湧入，爸爸當下以保護兒子為先，抱起安撫，並將他塞入餐桌下，該片段畫面在twitter被瘋傳，感動無數網民。

據英國《每日郵報》的影片報道，一段慈父勇救兒子的片段在twitter間被瘋傳，有名網民上傳了自家的閉路電視畫面，拍攝到了第一波爆炸發生時，一名與兒子單獨在家的爸爸，住屋如地震晃動，玻璃窗被震碎，燶煙瞬間瀰漫家中。

住屋如地震晃動震碎玻璃

爸爸見狀馬上單手抱起兒子擁入懷中，不斷撫摸兒子背部安撫，口中念念有詞像尋找地方避難，在電光火石間，爸爸拉開餐椅，將兒子塞入餐桌下避難。

▲ 黎巴嫩首都貝魯特在爆炸後如同人間煉獄。（法新社）

網民︰父愛偉大

暖心畫面曝光後，不足一日已有逾45萬次觀看，數千人分享。網民大讚該名慈父的勇敢，並感嘆父愛偉大。

黎巴嫩首都貝魯特大爆炸於周二（4日）傍晚約6時發生，至今最少135人死、5,000人受傷，另有數十人失蹤，事件震憾國際。

當地民眾紛紛拍下事發畫面，在爆炸一刻威力巨大猶如地震，周遭建築物晃動、門窗瞬間震碎，很多正行駛中的車輛更被震到變形爆窗。另有大批傷者滿身鮮血地衝入醫院，但醫療系統不足以應付大量傷者，如同人間煉獄。

有媽媽入產房分娩時遇上爆炸一刻，幸保住孩子性命，報道詳見【下一頁】

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責任編輯︰林綺玲