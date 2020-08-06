涉管伸縮警棍彈叉囚8個月　兩青年申上訴被駁回

▲ 高院法官今（6日）頒下判詞，駁回有關上訴。（資料圖片）

兩名青年去年7月27日於元朗因管有伸縮警棍及彈叉等物品被捕，兩人其後承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，被判囚8個月。兩人早前不服判刑提出上訴，高院法官今（6日）頒下判詞，駁回有關上訴，並指原審裁判官因上訴人認罪而給予三分一刑期扣減已屬十分寬大。

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涉案上訴人翁偉成及朱梓雲早前就判刑提出上訴，翁質疑原審裁判官判刑時，未有考慮其心理壓力及於認罪前曾企圖輕生一事，但法官認為，翁的健康狀況不足以減低其刑責，而且在服刑期間懲教署會安排治療及跟進。

對於翁指出以12個月為量刑起點屬過重，法官指出，被告帶著警棍、穿戴整套裝備，反映他在有需要時會使用武力。至於鐳射筆，雖然本身不是攻擊性武器，但翁管有這物品時是有用以攻擊他人的準備，法官因此認為以12個月為量刑起點屬合理。

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至於朱亦質疑判刑過重，法官指出朱於案發時現身於並非他居住的地區，穿上保護裝備及攜帶過百粒鋼珠，配上彈叉發射鋼珠的潛在殺傷力，朱不可能不知情。而朱質疑原審裁判官沒有就其良好品格給予額外減刑，法官認為這關乎酌情權，裁判官就其認罪給予三分一扣減，已屬十分寬大，並已考慮其良好品格。法官因此駁回兩人上訴，維持判囚8個月的判刑。

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記者：楊詠渝