  • 33°C
香港時間 : 2020806日 (四) 14:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉管伸縮警棍彈叉囚8個月　兩青年申上訴被駁回

社會 12:08 2020/08/06

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

高院法官今（6日）頒下判詞，駁回有關上訴。（資料圖片）

兩名青年去年7月27日於元朗因管有伸縮警棍及彈叉等物品被捕，兩人其後承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，被判囚8個月。兩人早前不服判刑提出上訴，高院法官今（6日）頒下判詞，駁回有關上訴，並指原審裁判官因上訴人認罪而給予三分一刑期扣減已屬十分寬大。

【印傭確診】首宗外傭本地不明源頭感染　健樂護理中心安排涉事外傭檢測

涉案上訴人翁偉成及朱梓雲早前就判刑提出上訴，翁質疑原審裁判官判刑時，未有考慮其心理壓力及於認罪前曾企圖輕生一事，但法官認為，翁的健康狀況不足以減低其刑責，而且在服刑期間懲教署會安排治療及跟進。

對於翁指出以12個月為量刑起點屬過重，法官指出，被告帶著警棍、穿戴整套裝備，反映他在有需要時會使用武力。至於鐳射筆，雖然本身不是攻擊性武器，但翁管有這物品時是有用以攻擊他人的準備，法官因此認為以12個月為量刑起點屬合理。

【印傭確診】6000多名外傭滯留本港等候簽證或揾工 外傭中介公司：可數十人住同宿舍

至於朱亦質疑判刑過重，法官指出朱於案發時現身於並非他居住的地區，穿上保護裝備及攜帶過百粒鋼珠，配上彈叉發射鋼珠的潛在殺傷力，朱不可能不知情。而朱質疑原審裁判官沒有就其良好品格給予額外減刑，法官認為這關乎酌情權，裁判官就其認罪給予三分一扣減，已屬十分寬大，並已考慮其良好品格。法官因此駁回兩人上訴，維持判囚8個月的判刑。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝

相關文章

【新冠肺炎】何栢良指應以外傭宿舍群組方式處理　倡留宿外傭檢測
今日 10:28
【新冠肺炎】何栢良指應以外傭宿舍群組方式處理　倡留宿外傭檢測
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
今日 07:00
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約90宗確診個案　連續4日少於百宗
今日 11:58
【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約90宗確診個案　連續4日少於百宗
【新冠肺炎】新增18間食肆曾有確診人士到訪　包括中環及尖沙咀多間高檔餐廳
今日 10:03
【新冠肺炎】新增18間食肆曾有確診人士到訪　包括中環及尖沙咀多間高檔餐廳

最高瀏覽

【食軟飯】28歲女存7年錢買2房單位　拍拖1年男友突稱幫供樓： 佢想層樓落埋佢名
12:21 2020/08/05
【食軟飯】28歲女存7年錢買2房單位　拍拖1年男友突稱幫供樓： 佢想層樓落埋佢名
【噁心姐姐】印尼女傭偷口罩塞褲內沾上異味　放原處供僱主使用污糟口罩
12:32 2020/08/05
【噁心姐姐】印尼女傭偷口罩塞褲內沾上異味　放原處供僱主使用污糟口罩
【初度遊】30歲港男初遊日本猴急與女生合照　住青年旅館感委屈爆喊：覺得很淒涼
17:35 2020/08/05
【初度遊】30歲港男初遊日本猴急與女生合照　住青年旅館感委屈爆喊：覺得很淒涼