【新冠肺炎】林志釉關注內地支援隊不符香港專業資格　倡港府安排申請臨時註冊

▲ 內地核酸檢測支援隊來港協助香港開展大規模人群核酸檢測。（陳靜儀攝）

內地核酸檢測支援隊近日來港，協助香港開展大規模人群核酸檢測，5名醫委會業外委員及審裁員昨日（5日）發聲明指，任何醫護來港工作須依從適當註冊程序。有份聯署的醫委會業外委員林志釉關注，內地支援人員不符香港專業資格，憂慮若發生醫療事故時會無懲處，若政府為內地支援隊申請臨時註冊，醫委會將加快審核。

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林志釉今日（6日）在電台節目中表示，要求內地醫護人員遵從本港註冊制度並非不合理， 但醫委會近期沒有收到相關申請，關注他們是否符合香港需求的醫療水平、工作質素等。他指，若他們不受本港法例規管，無責任保障病人私隱，萬一發生醫療事故亦沒有懲處機制。

林志釉同時批評，政府封鎖內地人員的消息，包括他們的工作、資格等，未能釋除公眾疑慮；又言如政府為內地核酸檢測支援隊申請臨時註冊，醫委會最快可半小時完成審核。

▲ 醫委會業外委員林志釉。（經濟日報資料圖片）

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醫委會5名業外委員和業外審裁員，包括陳永佳 （業外委員）、梅卓能 （業外委員）、林志釉 （業外委員）、楊光輝 （業外審裁員）、呂永翔 （業外審裁員）昨日（5日）發聲明，表示明白中央政府希望對香港的疫情伸出援手，但認為任何醫生、護士及醫務化驗師等來港工作時，都必須依從適當的註冊程序，確保持有本港合法資格進行相關專業工作。

港府發言人同日稱，內地核酸檢測支援隊成員受港府邀請來港支援抗疫，有關工作屬政府運作情況，獲政府按第599C章豁免相關隔離安排；重申有關人員來港前已做好適當防疫措施，不會對香港造成任何影響。

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記者：陳曉瑩