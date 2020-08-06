【新冠疫苗】全球研發新冠疫苗進度一覽　英國牛津大學疫苗料9月面世【附部分初步定價】

▲ 全球研發新冠疫苗進度一覽。

全球新冠肺炎疫情持續，世界各地均在研究有效對抗新冠病毒的疫苗。綜合外媒報道，目前有165種新冠疫苗正在研發中，其中部分已進入最後的臨床測試階段，當中英國牛津大學與藥廠合作研發的疫苗料最快今年10月可推出。而香港理工大學與澳門科技大學合作研發新冠疫苗，會預留800萬劑供港澳市民使用。

美國研發mRNA-1273疫苗 料今年年底面世

美國生物技術公司Moderna於《新英倫醫學雜誌》（NEJM）發表報告，以猴子實驗測試疫苗。報告指，將24隻恆河獼猴分為3組，每組分別注射10微克、100微克劑量的疫苗，以及不注射疫苗。結果兩組打了疫苗的猴子，體內都產生高濃度的中和抗體。

Moderna將展開第三階段試驗，安排3萬名沒有呼吸系統疾病的成人接受測試。一半人於相隔28日的時間注射兩劑100微克劑量的疫苖，以測試疫苖能否有效抵抗新型冠狀病毒，另一半人則接受安慰劑。研究員會密切追蹤測試者在進行日常活動後的感染率。研究人員料最快10月至11月可推出疫苗。

預料推出日期：料11月

初步定價：32至37美元（約250至289港元）

英國牛津大學與藥廠AstraZeneca研發 承諾成本價發售

據《彭博》及《衛報》報道，英國牛津大學所開發的疫苗（Oxford University）疫苗研發已踏入最後階段，展開大規模臨床測試。第一階段約1100名英國志願者的測試，接種後可以刺激人體產生抗體和免疫細胞T細胞，為身體提供保護，而且沒有嚴重副作用。

研究負責人Sarah Gilbert對疫苗非常有信心，稱「牛津疫苗有高達8成機會可發揮效用」，相信疫苗9月可以面世。目前，疫苗開發已進入第3階段，在英國招募逾1萬人測試者參與、美國則有3萬名、南非2000名，巴西則有5000名測試者參與。

據了解，牛津疫苗是用黑猩猩普通感冒病毒的弱化版本（稱為腺病毒）改良製成，因此無法在人體生長。不過研究人員已經用相同的方法，研製出針對冠狀病毒的疫苗，並於臨床測試取得可喜的結果。

AstraZeneca承諾，會以成本價發售新冠疫苗，AstraZeneca CEO Pascal Soriot表示，藥廠正以每劑幾美元的成本，準備生產20億劑疫苗，希望盡可能令更多人可接種疫苗。

預料推出日期：10月

初步定價：成本價（料每劑3至4美元，約為23至31港元）

港澳研發新冠疫 預留800萬劑供港澳市民

香港理工大學與澳門科技大學合作研發新冠疫苗，注射在動物身上均成功產生有效抗體，認為可阻斷病毒感染，及提供免疫力保護。 研究團隊指，有關疫苗雖未進入臨床試驗階段，但有信心可與其他領先中的疫苗研究競爭，而且用於製造相關疫苗的技術相當成熟，成本亦較低，如研發成功便可作大規模生產，已與台灣及美國的廠商磋商，會預留800萬劑供港澳市民使用。

理大與澳科大及多所內地院校合作，發現新冠病毒刺突蛋白受體結合區域作為靶點的重組疫苗，可於單劑注射後的7天或14天內，在免疫的小鼠，兔子和獼猴中誘導出強烈而有效的抗體反應。研究發現，實驗動物產生的免疫血清成功阻斷兩者結合，中和了SARS-CoV-2偽病毒並防止新冠病毒的感染，其重要性在於疫苗能為非人類靈長類動物，提供抗強烈而有效免疫力保護。

理大應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南指出，團隊預計未來數月內會進行人體臨床實驗，並已同意跟台灣藥廠簽訂合約，籌備量產工作，會列明條款一旦疫苗研發成功，會優先預留800萬劑，供港澳市民使用。

預料推出日期：未來數月內會進行人體臨床實驗

初步定價：未知

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢