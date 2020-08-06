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內地老翁申覆核延遲立法會選舉被拒　官指政府已改變決定毋須受理

社會 12:18 2020/08/06

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法官今（6日）頒下判詞，指政府的決定已改變，因此駁回有關申請。（資料圖片）

居於內地的八旬老翁於政府宣佈押後今年立法會選舉前，就政府拒押後選舉而提出司法覆核，質疑疫情使他需冒險返港投票，或因隔離而無法投票，侵犯其投票權，法官今（6日）頒下判詞，指政府的決定已改變，因此駁回有關申請。

申請人Tan Guoyuan；答辯人行政長官及政制及內地事務局局長。法官於判詞中指出，政府最近已改變其決定，宣佈押後選舉，因此法庭已毋須受理有關申請，而且法庭本身亦沒有打算批出覆核許可，因為政制及內地事務局局長於今年7月28日對申請人作出的回覆，並不是當局的最終決定，申請人當時申請覆核是言之過早。

申請人早前於入稟狀中指，他居於內地，並有意於今屆立法會選舉中投票，但鑑於新冠肺炎疫情，他擔心因排隊輪候投票而染疫，亦擔心會因強制隔離措施而無法投票。申請人曾於7月28日去信政制及內地事務局局長要求押後選舉，並即日收到局長回信，稱堅持選舉會如期舉行。

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記者：楊詠渝

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