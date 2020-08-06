【戰毒】客串演大反派過足戲癮　羅嘉良愛於片場說笑獲娜姐讚賞

▲ 羅嘉良於《戰毒》演大反派。

正於「黃Viu煲劇平台」播映的網劇《戰毒》，除找來黃宗澤（Bosco）、吳卓羲、周秀娜、吳千語等主演，還請了三屆「視帝」羅嘉良串演大毒梟，認真噱頭十足。劇中演終極反派的羅嘉良說：「一共拍了六天，過程好開心，但略嫌有點不夠喉，而最重要是演反派可以過戲癮，其實我本身很喜歡做亦正亦邪的角色！」

羅嘉良於劇中跟Bosco、周秀娜有不少對手戲，他直言雖然首次合作，但跟年輕演員相處毫無隔膜：「反而我跟卓羲合作過《流金歲月》，當年一起到泰國取景，大家玩得好開心，Bosco還約定遲些到他在香港所開的餐廳食飯！」

▲ 羅嘉良獲周秀娜大家讚懂得搞氣氛。

對於周秀娜讚他專業，又愛在片場搞氣氛，令拍攝時變輕鬆，羅嘉良說：「多謝周秀娜誇獎，其實我在無綫拍劇時，都喜歡經常說笑，這樣拍戲才好。」

此外飾演黑幫大佬「太子哥」的彭皓峰（Peter），每次出場都霸氣十足，雖是反派，但卻侍母至孝，對兄弟又講道義。

▲ 彭皓峰演黑幫頭目。

經常演反派的Peter坦言今次是首演有感情線的黑幫大佬：「在劇中有跟Bob的兄弟情及與羅蘭姐的母子親情戲份，所以在演繹時要平衡，有黑幫大佬感覺，又要有重親情一面，為了配合重情的態度，我在劇中加插了一個小動作，不時摸着弟弟送給我的手鏈。」

另外，Peter大讚Bosco與Bob同是玩得之人：「Bob在片場經常大放笑彈，每次停機都全場爆笑，我覺得Bob絕對是非常專業的喜劇演員。」