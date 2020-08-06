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【美女學霸】靠自主學習成學霸入選華為「天才少年」　美女博士剛畢業入職月入14萬

教育 12:57 2020/08/06

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內地一名美女博士靠自主學習成為學霸被華為賞識，目前月入14萬。

中國科技龍頭華為早前推出「天才少年」計劃，以高年薪244萬於全球招募頂尖人才。日前，華為宣佈目前僅4人獲華為以頂級入職條件聘用，當中來自湖南的美女博士剛畢業便獲得多間大公司賞識，最終她獲選華為的「天才少年」，以月入14萬入職。

綜合內地媒體報道，華為創始人任正非在去年6月對外宣布開展「天才少年」計劃，用頂級的挑戰及頂級薪酬招募頂尖人才，效力華為。而該計劃採用年薪制，共有3個級別，年薪由86.6萬（人民幣，下同）至201萬不等。任正非曾表示，將從全世界招攬20至30名「天才少年」。「天才少年」計劃的標準非常嚴格，除了通過筆試外，還需經歷7輪面試，目前只有4人獲華為以頂級入職條件聘用。

靠自主學習專研電腦科技  

據報道指，來自湖南華中科技大學電腦系統結構專業的女博士生姚婷，她修讀博士期間，經常發表論文，研究方向多為數據庫、鍵值存儲系統及新型存儲介質等。而她於大學期間，曾參加辯論隊、中英文演講及出國學習交流活動等。

姚婷的中學老師戴敬英接受傳媒訪問時表示，姚婷自律勤奮、樂於專研難題及有主見，遇上不明白的課題會主動詢問老師。姚婷也承認，

自主學習及向老師提問非常重要。

成功非只看月入多少

不少人看見姚婷剛博士畢業便獲得月入14萬的高薪，被指走上人生的巔峰，她謙虛地表示，「我不覺得自己值得宣傳，我所在的領域有很多人都特別優秀。」她指，在中考只獲得2A4B的成績，被大多人定義為失敗，但她不認為這不一定是失敗，

一個人的成功不是看他月入多少，而是創造出來的價值。

獲得多間科技公司的賞識

姚婷除了獲得華為的工作機會外，她也曾收到知名科技公司西部數據、騰訊及阿里巴巴的邀請，最終選擇了華為，希望自己能幫助華為在電腦儲存技術國際會議上受世界矚目，盡力為電腦儲存領域的進步作出貢獻。

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責任編輯：王明芳

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