【疫市求生】RubberBand阿偉餐廳為保員工飯碗 推餸菜包100元3包日銷300份
新冠肺炎疫情加上禁晚市堂食及限聚令，令食肆經營百上加斤，紛紛要找方法求變，務求度過這艱難時期。RubberBand阿偉（李兆偉）與朋友開設的神石焼きビーフステーキ水產專門店，原本生意不俗，除了油麻地及荃灣分店外，4月還疫市在淘大商場開分店，但疫情愈來愈嚴峻，人流驟減，縱使提供外賣及網上賣凍肉，仍然入不敷支。但阿偉為保員工飯碗，推出餸菜包力求扭轉乾坤。
「上周政府宣布不准堂食那天，我們決定推出即食包自救。」阿偉說。
這個名為「神石高級食材即食包」，不含防腐劑及味精，總共有15款菜式，大部分採用餐廳的高級食材，如美國安格斯牛肉、西班牙豚肉、法國黃油雞、丹麥鹹豬手等，而煮法集中、西、日的烹調方式，包括四川麻辣、日式咖喱、意式香草等等。
即食包部分食材用原本餐廳的食材，有兩個原因，第一因為推出前未知反應怕新食材賣唔出，第二希望用好的食材令客人返轉頭買。
阿偉續說，上周推出後，每日約售出300包，成績算不錯。
即食包分3個價錢，分別是$100（3包）、$200（7包）和400（15包），$400起加$30，就可以直送府上。平均$27至$33一包，買得愈多愈抵，而且如果在-10度以下冷藏，可以保存30天；0-4度冷藏，就可保存3天，足不出戶，也不怕餓壞。
我不知是否全港最平的餸菜包，但如果加埋送貨服務，就未見到坊間比我們平啦！
阿偉說這個價錢真的沒有多少錢可賺，但最重要希望賺到員工的人工，可以每一個同事都有工返，不用放無薪假期。
公司無打算裁員，亦無計劃減薪。每個同事都要生活，所以我們只會想如何可以收支平衡，大家努力度過這難關。
阿偉說他們有申請政府補貼，但因為淘大分店於4月才開業，補貼部分就不包括該店。
神石焼きビーフステーキ水產專門店（Jinseki Steak Seafood）
地址：淘大商場第一期地下G114-115號舖
電話：6468 6381
記者：何小雲