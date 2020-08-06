【疫市求生】RubberBand阿偉餐廳為保員工飯碗　推餸菜包100元3包日銷300份

▲ RubberBand阿偉牛扒店推餸菜包100元3包，日賣300包成績不俗。

新冠肺炎疫情加上禁晚市堂食及限聚令，令食肆經營百上加斤，紛紛要找方法求變，務求度過這艱難時期。RubberBand阿偉（李兆偉）與朋友開設的神石焼きビーフステーキ水產專門店，原本生意不俗，除了油麻地及荃灣分店外，4月還疫市在淘大商場開分店，但疫情愈來愈嚴峻，人流驟減，縱使提供外賣及網上賣凍肉，仍然入不敷支。但阿偉為保員工飯碗，推出餸菜包力求扭轉乾坤。

▲ 阿偉說外賣加即食包的生意額，現在約佔餐廳收入30%-40%。（圖片被訪者提供）

「上周政府宣布不准堂食那天，我們決定推出即食包自救。」阿偉說。

這個名為「神石高級食材即食包」，不含防腐劑及味精，總共有15款菜式，大部分採用餐廳的高級食材，如美國安格斯牛肉、西班牙豚肉、法國黃油雞、丹麥鹹豬手等，而煮法集中、西、日的烹調方式，包括四川麻辣、日式咖喱、意式香草等等。

▲ 阿偉指15款即食包的銷量都好平均，但較難烹調的如南乳炆丹麥鹹豬手、四川麻辣口水法國黃油雞，就比較多人買。圖為四川麻辣口水法國黃油雞。（圖片被訪者提供）

即食包部分食材用原本餐廳的食材，有兩個原因，第一因為推出前未知反應怕新食材賣唔出，第二希望用好的食材令客人返轉頭買。

阿偉續說，上周推出後，每日約售出300包，成績算不錯。

▲ 即食包有採用高級食材如圖中的黑椒汁美國安格斯肥牛金菇，也會用價錢較貴的海鮮食材，如西芹炒蝦仁，阿偉說他們也考慮了一陣子才放入餐單。（圖片被訪者提供）

即食包分3個價錢，分別是$100（3包）、$200（7包）和400（15包），$400起加$30，就可以直送府上。平均$27至$33一包，買得愈多愈抵，而且如果在-10度以下冷藏，可以保存30天；0-4度冷藏，就可保存3天，足不出戶，也不怕餓壞。

▲ 即食包每包300克，加個白飯，已經夠1人享用。（圖片被訪者提供）

我不知是否全港最平的餸菜包，但如果加埋送貨服務，就未見到坊間比我們平啦！

阿偉說這個價錢真的沒有多少錢可賺，但最重要希望賺到員工的人工，可以每一個同事都有工返，不用放無薪假期。

公司無打算裁員，亦無計劃減薪。每個同事都要生活，所以我們只會想如何可以收支平衡，大家努力度過這難關。

阿偉說他們有申請政府補貼，但因為淘大分店於4月才開業，補貼部分就不包括該店。

▲ 阿偉說3間分店都努力維持服務：「因為我們是服務性行業，不可能完全只追求生意去做。」（經濟日報圖片）

神石焼きビーフステーキ水產專門店（Jinseki Steak Seafood）

地址：淘大商場第一期地下G114-115號舖

電話：6468 6381

記者：何小雲