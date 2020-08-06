【暖心男友】女友患脫髮症被逼剃光頭　男友剃髮表支持：就像你一樣【附護髮貼士】

▲ 女友患脫髮症被逼剃光頭，男友亦剃髮表示支持。

要剃光頭髮，對不少女性來說，也難以接受。摩納哥一名女子因為患有脫髮症，最近被逼剃掉留了10年的長髮。男友為她剃光頭髮後，隨即把剃髮刀伸向自己，剃光頭髮，並說「就像你一樣」，令女友感動痛哭。

據英國《鏡報》報道，女子Eva Barilaro因患脫髮症，請男友Damien為自己剃去留了10年的秀髮，結果二人雙雙剃光頭。

事後Eva於社交網站上載剃髮的影片，表示沒想到友亦把頭髮剃光，令她相當驚訝。從影片可見，Damien細心為Eva剃光頭髮後，立即開始為自己剃髮。Eva目睹此幕後，瞬間落淚。

及後，她上載影片到YouTube分享此事，透露男友剃去自己頭髮時，對她說：：「就像你一樣」。Eva表示：

希望每個人也可以像我這樣，每天也獲得支持。愛是至高無上的，每個人需要的就是愛。



她感激男友所做的一切，並對他說「我愛你」。不久，影片在網上瘋傳，不足兩星期，點擊率已破270萬次。不少網友看了也大呼感動，說有洋蔥。

護髮謬誤及正確防脫髮貼士

註冊西醫伍文輝早前接受TOPick訪問時表示，精神壓力過大和經常電染頭髮也會引致脫髮。他表示，女性一般在35歲以後開始會出現脫髮問題，但近年來脫髮現象趨年輕化，向他求診的患者中，有3成屬30歲以下。

他又提到，日常護髮不當可加劇脫髮問題。他拆解一些護理頭髮的謬誤，並提供了正確防脫髮護髮貼士。

每天簡單的按摩頭皮、眉心及太陽穴附近位置，可改善和提升頭部的血液流動，減少因頭皮養分不足而造成的脫髮。

維生素D能刺激毛囊生長，但不少職業女性長期室內工作減少接觸紫外線，令身體缺乏維他命D，故建議作適當補充。

洗髮前先梳頭，減少污垢，亦可在洗髮前半小時塗抹椰子油，將其當成「洗頭前的護髮素」。

洗頭時避免將洗頭水和護髮素同時混合使用，洗髮後應徹底沖洗乾淨，避免洗頭水或護髮素殘留於頭皮，導致敏感

頭髮濕時最容易受損，因此吹頭髮前應用毛巾擦乾，避免滋生細菌。

睡眠時間短會減慢新陳代謝，而睡眠質素差亦會影響生長激素分泌，抑制頭髮生長，因此睡前應減少使用藍光產品，確保有良好睡眠。

面對脫髮，不少人會選擇使用生髮水或纖維粉，甚至是植髮及紋頭髮。伍醫生指出，一般坊間的紋頭髮服務不是由醫生提供，亦不受政府監管，存在一定風險。伍醫生花了8年研究，在本港首推「醫學紋髮」技術，他指出醫學紋髮較一般坊間的紋頭髮較為持久，並較少出現傷口感染的情況。

責任編輯：羅嘉欣