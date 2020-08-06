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【新手媽咪】為女兒厭奶期感煩惱　楊怡發文求助獲網民獻計

娛樂 13:38 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新手媽媽楊怡為愛女厭奶而煩惱，於IG發文求助。

靚媽楊怡於今年4月誕下女兒羅翊心，早前她跟老公羅仲謙更為「小珍珠」慶祝100日大，一家三口幸福非常。專心湊女的楊怡近日卻遇上疑難，事緣女兒「小珍珠」近日不肯飲奶，為女兒處於厭奶期感到煩惱的楊怡，昨晚於IG發文求助，不少網民也立即獻計，幫助這位新手靚媽。

楊怡抱著女兒小珍珠，慈母樣盡現。（取自instagram）

昨晚（8月5日）楊怡於IG貼出「小珍珠」的睡覺萌照，只見相中「小珍珠」摸著奶樽。原來楊怡這位新手媽媽開的post求助。她寫道：

有誰可以告訴我，厭奶寶寶應該怎樣餵養？換奶粉，做了...換奶樽，做了...在寧靜的房間餵，做了...睡著時才餵，做了...少食多餐，做了...還有爸爸在旁又唱又跳，還有甚麼未做的嗎？奶樽不再是裝奶奶的器皿，奶樽已經成為她的武器。#厭奶期 #厭奶 #小小珍珠 #厭奶寶寶餵養記 #眼瞓到一個點

近日楊怡專心湊女。（取自instagram）

不少星級捲媽給胡杏兒、楊秀惠、陳敏之也留言叫楊恰加油，另外不少媽咪級網民也紛紛給予意見，有網民說：「唔好心急，由得小珍珠少食多餐便可，唔好為咗佢食得少而擔心，厭奶期好快會過。」

看過網民的意見，楊怡跟羅仲謙也留言說感謝，楊怡更寫道：「多謝大家關心和意見，全部看了，我除了餵人奶都有加奶粉呀，明天就試吓大家提供的方法。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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