【確診者康復】結他手肌肉痛搵中醫針灸　求醫始知感染曾肺花剖白康復過程

▲ Daniel於社交平台上分享自己確診至康復期間的心路歷程。

新冠肺炎疫情已持續逾半年，因疫情嚴峻，為紓緩公立醫院的床位供應，多個社區治療設施亦已啟用。有市民於上月底確診新冠肺炎，其後被轉送到亞洲博覽館的社區治療設施及聯合醫院，留醫2日後康復出院，並於社交平台上分享確診至康復期間的心路歷程。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約90宗確診個案 連續4日少於百宗

Daniel今（6日）早於社交平台發表一篇名為「我的確診週記」的文章，紀錄了自己在確診後至康後的事情，以及自己在亞博社區治療設施及聯合醫院的日常生活。他於7月28日，因肌肉痛欲求醫接受針灸治療，原以為只是「拉傷背脊」的他，在醫師的檢查後認為病症奇怪，提議其到醫院作病毒檢測，結果發現自己確診。

【印傭確診】疫情下6000多名外傭滯留本港等候簽證或搵工 外傭中介公司：可數十人同住宿舍

他稱當日已得知確診，惟因床位緊張，只好在家中等候送院，當局要求他在送院前不要外出。Daniel稱自己在待入院期間一直留在家中，至8月1日，被送到亞洲博覽館的社區治療設施。

▲ Daniel帶了電子結他到醫院及亞洲博覽館的社區治療設施。（圖片由Daniel提供）

作為一個結他手的他，除了日常用品之外，更帶了電子結他以及遊戲機作為陪伴他治療的「好伙伴」，但強調自己不是「去玩」：

其實我想講，並不是去玩，但我需要保持住作為結他手需要的技術，我唔止結他，仲帶了17吋的Mon和PS4。

▲ Daniel分享自己在留醫期間的食物。（圖片由Daniel提供）

他更分享了自己在亞博館的日常生活，包括廁所需要步行5分鐘才到達，而洗澡的位置則是臨時搭建的沖涼房間，亦會有在場工作人員定時利用廣播叫病人「取飯」，午餐及晚餐都可以選擇，「比一般醫院飯好吃好多」。

▲ （圖片由Daniel提供）

至於睡覺方面，他就指自己的病床就如新聞所見，沒有任何私隱，加上場內很安靜，只要大叫一聲，相信在場所有人都會聽到。

【亞博社區治療】醫護分享工作情況：有個別病人可回家卻選擇留下

▲ Daniel因肺花入住聯合醫院。（圖片由Daniel提供）

可惜，他在8月3日時，被發現肺部「有花」，因怕情況會轉為嚴重，為安全起見，當晚即被轉送到聯合醫院的高危傳染病房。他更擔心自己會不會因而離世：

我入了高危傳染病房，那一刻覺得，全世界都怕我，除了死，我已經沒甚麼會輸了吧。

他更分享了自己在醫院做鼻咽拭子核酸測試是畢生難忘，因為在首次的檢測中已顯示Daniel的身體有抗體，根據現時的做法，只要有抗體即可出院，因此護士在8月4日為他第二次作測試：

我縮埋左問護士姐姐，唔撩得唔得呀，護士姐姐話你乖啦，好快就走得架啦，點都要撩多下。然後，呢一世我都記得呢兩下。

▲ Daniel感謝朋友的支持及鼓勵。（圖片由Daniel提供）

8月5日下午2時半左右，醫生通知Daniel身體已有抗體，至當日下午6時半康復出院。Daniel在出院後回想自己確診前數天已有頭痛病徵，而且有肌肉痛，期間更輕了20磅。他感謝在患病期間得到朋友的支持、鼓勵及伴陪，亦感謝照顧他的護士：

不記名的多謝呢段期間知道的朋友的支持、鼓勵和伴陪，大家都唔嫌棄我是確診，我返去自我隔離多14日就同大家見面！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩