【消毒銀紙】港大研究病毒可在鈔票存活2日　化學博士K Kwong教2招消毒銀紙

▲ 化學博士K Kwong分享2招消毒銀紙方法。

新冠肺炎爆發第三波疫情，市民防疫意識提高不少，早前港大公共衛生學院團隊一項研究發現，病毒量隨著時間因應不同物料下跌，在鈔票上可存活2日。外出購物難免要用到真鈔，連日來就陸續有網民分享，用各種消毒方式清潔銀紙，究竟成效如何？TOPick訪問香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士），點評一些常見消毒方式的效用。

在各種消毒方式中，K Kwong表示以下兩種方式能有效消毒鈔票：

紫外光消毒：直接用紫外光照射鈔票，但所用儀器必須是醫用專業消毒或治療機，另消毒廚櫃用的儀器亦可。

噴酒精：向鈔票噴酒精也是有效的方法，但注意消毒時要遠離火種，而用完酒精後不要擦拭身體。

早前內地曾有市民將現金放入微波爐中加熱消毒，最終全部燒焦。K Kwong表示這是絕不可行的方法：「會引起火災，一定不可以。」另外，他亦提醒，有些人會用漂白水清潔紙幣，但其實此舉會改變鈔票的顏料和圖案，破壞銀紙，所以亦不建議這種做法。

至於用洗潔精、番梘水洗銀紙，K Kwong指他親身試驗過「洗銀紙」，再用燙斗燙，承認有效。但也直言是偏方，不需要這樣做。有些人會用蒸氣燙斗，以熱力消毒銀紙，他就表示有機會令炒票上的灰塵揚起，存有風險。

K Kwong直言，鈔票表面太污糟，與其消毒銀紙，其實日常接觸得最多的手機、八達通、鎖匙等個人物品，更需要消毒。病毒最容易入侵的位置是眼、口、鼻，交談時如不戴口罩，病毒可透過飛沫傳播距離達兩米。因此他直言自己不會消毒鈔票：「最重要都是減少接觸口鼻。」

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記者：陳昊淋