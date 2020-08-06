【領養動物】戶戶送保溫袋貼上流浪貓狗資料　掃描二維碼可領養或捐助毛孩

▲ 市民可透過外賣保溫袋了解待領養的流浪貓狗資料。（圖片由戶戶送提供）

適逢8月15日是「國際流浪動物日」，外賣平台戶戶送與香港拯救貓狗協會合作宣傳領養及捐助流浪貓狗的訊息，利用送餐自身的影響力，把待領養動物相片和資料的貼紙貼在貼於保溫袋上，方便市民了解及幫助流浪貓狗。

根據愛護動物協會數據顯示，每年有約五千隻動物被該會拯救，但被領養的不到二千隻。適逢8月15日是「國際流浪動物日」，戶戶送將與香港拯救貓狗協會合作，聯同送餐專員響應協會「支持領養等於拯救生命」的呼籲。

戶戶送將製作多款印有待領養動物相片、名字、性別和個性等資料的貼紙，供送餐專員在8月10日至23日期間貼於保溫袋上，在送餐的同時亦能讓更多人知道香港拯救貓狗協會的領養服務，增加小動物獲領養的機會。

市民可透過貼紙上的二維碼直接前往領養頁面，了解待領養動物的更多資料並獲得捐款連結。截至目前，已有超過200名送餐專員登記參與這項善舉。

有參與是次慈善活動的送餐專員表示希望當區內的朋友看到在保溫袋上的貼紙後，會領養毛孩或捐助支持香港拯救貓狗協會。

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責任編緝：王芷瑩