【逆權選美】選美豈止是「逆市筍工」　重現50年前世界小姐選舉探討性別平權

▲ 古古安芭塔羅反思世界小姐與種族隔離政策。（《逆權選美》劇照）

今年香港小姐選舉將舉行，各項活動亦正在展開。今屆大會以香港小姐為「逆市筍工」作招徠，可是此舉卻被指把「香港小姐」所包含的使命大貶值。究竟選美活動是否只是鬥靚，或者是搵份工那麼簡單？

由姬拉麗莉（Keira Knightley）、古古安芭塔羅（Gugu Mbatha-Raw）、謝茜畢克萊（Jessie Buckley）等主演的英國片《逆權選美》（Misbehaviour），就以70年代的世界小姐選舉真人真事改編去探討女權。

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▲ 《逆權選美》重現50年前一場選美。（《逆權選美》劇照）

姬拉麗莉讚多角度為女性平權

話說，當時因為一個新組成的女權組織「女性解放運動」（Women’s Liberation Movement）展開一連串示威活動，干擾選美過程，並在國際上引起廣泛關注。

在選美當晚，全球超過一億觀眾收看直播，而組織則趁這次機會公然在現場觀眾席示威抗議，而當大會回復現場秩序後，史上首位黑人世界小姐冠軍在一連串反種族隔離浪潮下誕生。

▲ 莎莉亞歷山大（姬拉麗莉飾）因看到女兒看選美節目時的反應而驅使她作出抗爭。（《逆權選美》劇照）

導演菲莉芭盧普（Philippa Lowthorpe） 說：「《逆權選美》以多個不同角度去說1970年世界小姐選舉的故事，但最主要的焦點有兩個群組：分別是透過擾亂選美活動來發聲，傳達女性解放及性別平權的年輕女性；以及藉著世界小姐選舉所給予的機會，透過參與選美比賽以不一樣的方式來發聲的年輕女性。」

▲ 姬拉麗莉和謝茜畢克萊的角色均為組成的女權組織「女性解放運動」的成員。（《逆權選美》劇照）

飾演著名女權主義者的莎莉亞歷山大（Sally Alexander）的姬拉麗莉表示，她喜歡劇本以三個不同的角度去看這事件：「由女權示威者、選美主持人卜合（Bob Hope）和參賽佳麗3個角度去說這個故事。」

她又解說其角色和其他示威者是被甚麼推動去作出抗爭：「從她們的角度看，選美是物化了女性和她們的身體，她們要走在台上，公開她們的三圍，讓大家評分，站在眾人面前讓他們檢視臀部。」

▲ 姬拉麗莉大讚劇本多角度為女性平權。（《逆權選美》劇照）

演員與當時人會面交流

至於飾演祖羅賓遜（Jo Robinson）的謝茜畢克萊有幸跟其真人會面。

她說：「祖是個狂野、難纏的極端份子，她熱忱於爭取公義和女性平權，以及打破女人只能困於家中當主婦這種像她媽媽這些 60 年代女性所背負著的枷鎖。她想為女性建立一個新世界，於是她和她的朋友們搞了一次大破壞！」

▲ 女權組織「女性解放運動」合力製作文宣。（《逆權選美》劇照）

古古安芭塔羅回想前往格林納達與珍妮花賀斯頓會面的經過：「我們在格林納達共處了４天，親眼看她成長的地方，親耳聽她說她成長的故事，這真的難能可貴的經驗。她的記憶仍然很清晰，我能夠聽她細訴當年的故事，然後再看紀錄片段，把兩者結合起來，令我更全面地了解這個人物。」

她指：「參賽者在台上霓裳羽衣，很容易令人忘記她們很多都是來自貧窮的國家。她們粉墨登場，面帶笑容，還穿著泳裝昂首闊步，但她們其實正在逃避著自己國家的可怕政權或複雜的政治狀況。」