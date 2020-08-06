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遊戲商暴雪員工自發調查薪金情況　抗議待遇不平等

職場 14:04 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

最近，美國遊戲開發商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment），有員工控訴薪酬待遇不平等，部分員工每月僅獲最低工資。

不少年輕人嚮往加入遊戲行業，但從事遊戲業不時都要加班，工時不穩定，薪酬待遇更不似預期。最近，美國遊戲開發商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment），就有員工控訴薪酬待遇不平等，部分員工每月僅獲最低工資。

據彭博社報道，近日暴雪一名員工在網上製作電子表格，鼓勵內部員工以匿名方式，分享個人薪酬及加薪情況。調查反映，員工平均加薪幅度均低於10%。據彭博社資料顯示，暴雪游戲製作員及工程師年薪達到10萬美元（約77萬港元）以上，但遊戲測試員及客戶服務員的月薪，甚至僅達到最低工資，反映員工薪金待遇懸殊。

去年，暴雪曾經進行一項調查，超過50%員工表示對薪酬感到不滿意。及後，該公司承諾作出改善，不少員工預期會獲得大幅加薪，但最終加薪的幅度卻仍遠低於預期。暴雪發言人表示，公司一直在審視員工的薪金制度，希望為員工提供公平及具競爭力的工作待遇，為頂級員工提供更高的薪金。

據了解，去年暴雪的總收入為64.9億美元（約503億港元），同比下降13.5%，淨收入為15億美元（約116港元），對比同期下降17%。近年，暴雪一直受母公司削減成本的壓力，更有超過一百位員工簽署自願離職協議。今年6月份，暴雪行政總裁Bobby Kotick，因為享有高昂的年薪引致股東不滿，並召開會議投票作出反對。

責任編輯：李寶如

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