【逆流人生】80後IT男30歲轉行追求自主生活　曾赴英國進修農業收集咖啡渣種菇

▲ 80後IT男Russell30歲轉行用咖啡渣種菇，開闢出一片新天地。

80後從事IT工作的江鋕亮（Russell）向來喜歡種植，嚮往田園生活。步入30歲那年，他更決定跳出「舒適圈」，放棄穩定收入改當城市農夫，利用咖啡渣這種廚餘種出美味鮮菇。幾年來，Russell在種菇的路上面對各種挑戰。縱使耕耘和收穫仍未成正比，但能夠過著自主生活，他還是自得其樂。

▲ Russell把咖啡渣混和木碎成分高的堆肥及輔料，來調配適合菇菌生長的材料。（湯炳強攝）

江鋕亮那2千多平方呎的種菇空間位於其屯門的祖屋內。訪問當天，他帶記者參觀其菇房，細心講解種植流程，以及他出產那3種蠔菇（牡丹菇、鳳尾菇及金頂側耳菇）的特色。

問Russell為何在眾多農作物中選擇種菇？料不到他說跟喜好無關：「我並不是因為很喜歡菇，才去種菇。我種菇，是因為這個地方適合種 ，而菇本身有價值，也是城市需要的食物。」

Russell曾在城大修讀電子商貿副學士課程，之後再去中大讀系統工程學士課程。畢業後，他加入資訊科技行業，一直都是負責程式編寫的工作。他讀大學時已愛上種植，他投身社會後，也有種瓜菜等作消閒，享受努力耕耘的過程、收成的喜悅。

▲ Russell說疫情下咖啡渣供應明顯減少。以往他每星期會收到200至400公斤的咖啡渣，但已漸減少至不足100公斤。（湯炳強攝）

到台灣農場學習赴英國進修

不過，做IT 工作6年多後，他就毅然辭去大機構內的高級資訊技術分析員職位，探索當城市農夫的可能性。

是甚麼觸發他在事業上有此突然轉變？「是因為剛踏入30歲。」他續解釋：「這個年齡關口，令我思考事業該如何發展下去。我當時不是對公司或IT工作有很多不滿，只是覺得既然已有一定儲蓄，又想人生有個轉變，便要趁後生嘗試。若做下去可能有各式包袱，如買樓、結婚，屆時就不會有空做選擇了。」

▲ 菇包會放在行菌房20至40日，其生長情況視乎菇種、溫度和配方。（湯炳強攝）

離職後，Russell花了不少時間探索農業之路。他先透過世界有機農場機會組織，到台灣不同的農場去當3個月義工，邊做邊學。回港後，他又報讀園藝課程。之後，他有感香港很缺乏具專業知識的農夫，再加上得到家人鼓勵，遂便報讀英國紐卡素大學的可持續農業及糧食安全1年制碩士課程。

用咖啡渣廚餘低碳模式種菇

2017年尾，他回港後希望學以致用，盡量利用社會中被忽視的資源進行生產。經過一輪資料搜集後，他發現可以利用咖啡渣在祖屋荒廢的空間種菇。

因地制宜，是可持續農業的理念。考慮自己可用土地有限，若種菜便要水耕，要較多的能源投入。要做到對環境的改變最少， 僅餘的選擇就是種菇。

▲ 鳳尾菇是啡色的蠔菇，跟常見的秀珍菇外形相似。（湯炳強攝）

可食用的菇種類繁多，Russell考量了種植環境，以及種菇的材料能否在香港找到後，就選擇了蠔菇。

他解釋說，在祖屋種菇好處是沒有租金負擔，主要開支是電費及買堆肥的費用，而堆肥材料當中的咖啡渣，是環保社企「綠行俠」免費提供給他的（另一方面，他也會提供部分產品予該機構），所以他可以保持在低成本下及盡量低碳排放的運作下種菇。

由於種菇與種植其他植物大不同，Russell為此要重新學習各種知識。讀理科的他，決定視學種菇為一個不斷實驗的過程。由改建空置的小屋為菇房，到利用電路版自製智能調節系統，自動調控菇房的照明、溫度、濕度以及二氧化碳濃度，均難不到他。不過，在種植及銷售方面，他就面對不少挑戰。

他說由把堆肥撈料到菇包培植出菇，整個過程大約要60天，菇房的設計產能是每天可出10公斤的菇，但受天氣及蟲害等外在因素影響，大部分時候每天新鮮菇的產量是3公斤左右。

▲ 金頂側耳菇產量較少，售價相對較高。（湯炳強攝）

而跟不少菜農一樣，銷售無門也令他頭痛。他說：「由於要取得有機認證有困難, 又成本高，故一直未能在有機農墟擺檔。有意報名參加屯門藍地的農墟，卻又因為菇不屬於漁農自然護理署轄下菜場登記的產品，因而未能參加。」他目前只靠一些分銷點售賣其品牌Urban Mushroom（香城遺菇）的乾菇及菇粉等產品。

自主生活苦與樂

回顧當城市農夫幾年的心路歷程，Russell百般滋味在心頭：「以前在公司工作，遇到問題會有同事幫忙； 但現在因行業較窄, 故難得到支援，要自力更生。 但另一方面，以前返工多不是自己喜歡做的，自主性較低， 現在可控制做事的步伐。」

Russell慶幸是家庭負擔較輕，跟家人同住的他未有供樓的壓力，再加上對物質要求低，所以縱使仍未做到完全收支平衡，他也不放棄。他笑說雖然付出一分耕耘未必會得到半分收穫，「但每次聽到有人食過我種的菇，覺得好食，我就最有滿足感了。」

▲ Russell 除了會賣新鮮蠔菇外，還會把之製作成乾菇及菇粉售賣。（湯炳強攝）

種香草增收入來源

種菇收入不似預期，問Russell有何對策，他就說會努力解決產量及銷售問題，但同時也不會局限自己只是種菇。如他早前報名參加嘉道理農場的學農計劃，認識了一些志同道合朋友，大家便曾跟一間學校合作，搞耕作班。他也試過為屋苑做園藝工程，以增加收入來源。

「我也有利用祖屋天台和朋友合作種香草，包括薰衣草、芳香萬壽菊、百里香、香茅、薑黃等，這些香草可製作成番梘、護膚產品、調味料，花茶茶包及用作浸精油等，相對於菇是較高增值的出品。」

▲ Russell 說蠔菇不是貴價的菇種。新鮮菇每100 克，都只賣15至20元，但其營養價值高。（湯炳強攝）

菇營養價值高

Russell坦言，他種的蠔菇（又名平菇），其實商業價值不高。「它不是貴價的菇種。新鮮菇每100 克，都只賣15至20元。」如果商業角度考慮，它不是生意人的首選。但若要種貴價菇，材料成本也較高，所以他暫未不考慮。

雖然平價，但他說菇有很高的營養價值，如膳食纖維豐富，促進腸道健康，還有豐富的胺基酸，能提高免疫力。他指出選咖啡渣也是因為比起用棉籽殼可令菇發育更佳，營養較高。

NFO

《有種人生》第6集《菇．摘男》

播映日期及時間： 2020年8月8日（六）9：30pm

頻道： 港台電視31

撰文：胡慧雯