疑於街頭遭無業漢強吻　陳淑莊指被告曾跪地求原諒

▲ 事主陳淑莊今出庭作證。（經濟日報記者攝）

立法會議員陳淑莊去年8月疑在街上遭無業漢強吻，無業男否認1項非禮罪，案件今（6日）於東區裁判法院開審。事主陳淑莊指案發時過馬路，突然發現右邊面及唇上感到觸碰，事後他扯著被告上衣，被告跪地哀求說「對唔住呀，你原諒我啦」。被告自辯稱是無意中才撞到陳，陳事後大叫非禮及堅持報警，他感到驚慌下才下跪道歉。

被告樊家豪（39歲），報稱無業，被控於2019年8月23日，在筲箕灣道388至341號地下某便利店非禮陳淑莊。

案件今開審，身兼大律師的立法會議員陳淑莊以證人身份作供，陳指於案發當晚9時許，她在筲箕灣完成議員職務，正與1名同事等候橫過馬路時，突然其右邊面上，鼻翼附近及唇上感受到一下觸碰，陳形容為軟的、不濕的，隨即右臂被撞一下，然後發現1名男子站在身旁。

陳續指，當時附近稍遠處有不少街坊，有人大叫「你做乜嘢」、「非禮呀」等，陳則扯著被告上衣以防他逃脱，被告跪地哀求「對唔住呀，你原諒我啦」，陳及一名女街坊合力捉著被告雙手。被告其後掙脫兩人，陳、其同事及其他街坊追逐被告，其後有途人及警員截停及制服被告。

辯方問及陳，當晚是否有「香港之路」活動，有市民手拖手築起人鏈及開啟手機電筒，陳指當時活動已完結。辯方又問及陳的高度，陳回應是165厘米。辯方一度要求陳與被告平排量度身高，裁判官則明言不適合。最終，陳被要求站立，並以便利貼在牆上作為刻劃身高的記錄。

▲ 被告樊家豪否認非禮罪今開審。（經濟日報記者攝）

陳淑莊的議員助理梁靜友供稱，他當日清晰看見被告突然出現在陳的右邊，被告踮起腳吻陳的嘴角，他否認辯方所指被告未曾走到陳的正面；裁判官裁定表證成立。

被告自辯稱，案發時他看見有人開啟手機的電筒，手機發出的光照到他的雙眼，故想避開強光來源，無意中才撞到陳，並強調他並無猥褻意圖。

被告否認曾強吻陳，並指陳事後曾捉著他的手質問他，被告曾表示不好意思，但陳堅持報警及大叫非禮。被告指他當時感到驚慌，便跪下道歉。

陳淑莊作供後離開法庭時表示，她並不介意公開身分。陳又指首次以證人身分於法庭作供，自言律師、被告及證人均「做過哂」；案件押後至8月31日裁決。

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記者：林欣樂