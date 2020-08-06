【新冠肺炎】港大研究指36%港人有中等至嚴重抑鬱及創傷症狀    學者倡政府重建公營服務信心增求助意願

▲ 港大一項研究指，本港分別有逾7成及4成人，出現中度至嚴重程度抑鬱，及創傷後壓力症症狀，同時出現兩類症狀者達36.4%。（湯炳強攝）

本港過去一年連續經歷社會事件及新冠肺炎疫情兩項大事。港大一項研究發現，本港分別有逾7成及4成人，出現中度至嚴重程度抑鬱，及創傷後壓力症症狀，同時出現兩類症狀者達36.4%。研究又指，社會事件及疫情令到港人患上兩種症狀的風險倍增。學者認為結果已響起警號，建議政府、醫學界等承諾保障病人私隱，重建市民對公營服務的信心，讓他們敢於求助，令情況不要惡化。

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港大醫學院在今年2至7月期間，訪問逾1.1萬名市民，發現有73.7%受訪者出現中度至嚴重程度抑鬱症狀，及40.9%人出現創傷後壓力症症狀，同時出現兩類症狀者達36.4%。

研究發現，市民對經濟、學業、事業等前途感憂慮，及缺乏防疫物資，是他們在疫情下最主要的壓力來源。而在社會事件中，最主要的壓力來源為市民在媒體上看到一些集體行動，以及遭到恐嚇、威脅或羞辱。至於個人層面，分別有49.4%及26.1%人，因與家人不和及與朋友不和，而造成壓力，團隊相信很可能與社會環境轉變和政治立場有關。

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團隊計算風險因素後，發現市民單因個人壓力而出現創傷症狀的風險為7.2%，但加入疫情及社會事件後，風險大增至41.6%；而出現抑鬱症狀的風險亦由8.5%增至31.8%。

團隊又稱，相關症狀可分為兩類，有54.5%受訪者的症狀屬於壓力反應，即患者遠離壓力源後，相關症狀可獲改善；其餘45.5%人的症狀則屬非反應性，反映其情況可能達疾病程度。

港大醫學院精神醫學系系主任陳友凱形容情況已響起警號，港人正面對持續壓力，而非一次性的經歷，容易不斷激發壓力反應，擔心部分人情況轉壞成疾病。他指，本港疫情反覆，加上政治氣候轉變快速，料港人的精神問題會繼續轉差，提醒市民保護精神健康，例如多集中精神在朋友、親人、學業、事業等較易掌握的事情上，提升抗逆和反應控制能力。

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他又表示，過去一年事情令公眾對於公營服務的信心大打折扣，部分人即使受困擾亦未必願意求助，認為政府和醫學界等應承諾保障病人私隱，以重建市民對公營服務的信心，讓他們願意求助。

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記者：徐紹軒