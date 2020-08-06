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【中年男神】吳彥祖由美少年到型格中佬　余文樂+陳冠希年青顏值更勝韓星【多圖】

娛樂 16:14 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

吳彥祖余文樂陳冠希一直都是型人代表。

1998年參演電影《美少年之戀》出道的吳彥祖的（Daniel），公認是香港一代男神。現年45歲的吳彥祖，日前在instagram上載一段試車自拍片，驚現髮線後移、雙下巴突出，引起網民討論。事實不少90後視為成長回憶的港產男神如余文樂、陳冠希，近年都被指面對中年危機，由美少年漸變中佬。

陳冠希（39歲）

陳冠希初出道即成人氣偶像。

【未老先衰】素顏陳冠希開Live難掩眼袋魚尾紋　39歲Edison男神不再被嘲似大叔

於加拿大出生及成長的陳冠希（Edison），99年於19歲返港時被發掘拍攝廣告，繼而在樂壇出道，憑其俊俏五官加上國際學校長大背景，迅速成為少女偶像。

Edison跟阿嬌在電影多次合作。

陳冠希並很快進軍影壇，先後演出《無間道》、《頭文字D》走紅。

余文樂跟陳冠希合演《江湖》。

不過08年的女星艷照門事件，令陳冠希宣布無限期退出娛樂圈，近年他主力在內地發展，開拓時裝生意，但因言論依然惹火，常成娛樂焦點。

五官標緻加上有點似混血兒的外表，迷倒不少女生。

早前Edison在社交平台開Live，以素顏示人，卻被網民指魚尾紋、眼袋、癦屎和鬚根表露無遺，更指他未老先衰，但Edison卻少理批評。

陳冠希當年歌影都十分人氣高企。（網上圖片）

Edison於2017年與內地超級名模秦舒培結婚，二人現育有3歲女兒Alaia。

Edison現已成幸福暖爸。（取自IG）

吳彥祖（45歲）

吳彥祖出道時靚樣。（網上圖片）

吳彥祖出生於美國加州柏克萊，畢業於俄勒岡大學建築學系。他在97年訪香港後，即被發掘做模特兒，其後拍攝電影《美少年之戀》即擔正男主角。

吳彥祖跟馮德倫因拍《美少年之戀》成好友。

【人到中年】45歲吳彥祖現雙下巴髮線後移　男神順應自然漸變中佬

高大靚仔且有學識的吳彥祖，迅即在影壇走紅，片約不斷，至2005年在《新警察故事》演奸角，贏得金馬獎最佳男配角獎。

早年拍《新紥師妹》做型男黑幫首領。

之後吳彥祖不斷發揮才華，曾以《四大天王》在第26屆香港電影金像獎中奪得新晉導演獎。

Daniel在《新警察故事》表現突出。

近年吳彥祖進軍海外市場， 2015年演出AMC電視劇《荒原》男主角，並跟好友馮德倫一同擔任了行監製，又拍過荷里片《盜墓者羅拉》（2018年版本）等。

吳彥祖也不吝嗇好身型。（網上圖片）

【男神爸爸】罕有晒產房照首張全家福曝光　男神吳彥祖賀女兒7歲生日︰你改變了我

2010年4月6日，吳彥祖與戀愛八年的女友Lisa S.於南非結婚。現時他主力在美國生活及照顧妻女。

吳彥祖今年更添成熟魅力。（取自IG）

余文樂　（38歲）

富青春動感的余文樂當年即成人氣偶像。（網上圖片）

在香港土生土長的余文樂，中學時已被發掘拍廣告，開始做兼職模特兒，2000年便已全職入行，先拍攝港台《青春Y2K》受注目。

余文樂在《無間道》系列演少年梁朝偉。

因高大及型格外表，不久即歌影雙線發展，先後拍《無間道》、《頭文字D》、《志明與春嬌》等代表作。

余文樂跟陳冠希曾合作多套電影如《頭文字D》。

【父親節報喜】余文樂三年抱兩再做爸爸　全家福合照暗示太太再懷兒子

余文樂一向以「型男」見稱，加上經營潮牌生意，令他變身潮流達人。

眼神凌厲。

2017年，藝人余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，並誕下一子余初見（Cody）。

樂仔多年來都走潮人路線。（取自IG）

而余文樂自榮升爸爸後，便減少幕前拍攝工作，全力打理潮牌生意。

余文樂此照被指有幸福肥。（取自IG）

【中年發福】型佬余文樂婚後變湊仔公　幸福肥被嘲脹爆似「谷德昭」　

早前余文樂曾發布一家三口出遊照，正駕車的他，卻被網民諷「臉容急速衰老」，更被嘲脹爆似「谷德昭」。

余文樂父親節時上載一家三口照並承認再做爸爸。（取自IG）

其後余文樂多張貼近照，都被指顯得非常蒼老。除白髮大增，甚至連鬍鬚都變白，被指目測年齡直逼50歲，與真實年齡不符。但也有網民撐只不過是有點幸福肥，更顯男人味。

撰文 : TOPick柴犬出動

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